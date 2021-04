Chorvatsko zasypal sníh! Část země zasáhlo i silné zemětřesení. VIDEO

Přestože už začal duben, zima o sobě dává stále vědět. Sníh však netrápí jen Česko, aprílové počasí dorazilo také do Chorvatska, kde střední část země pokryla bílá nadílka. Podle meteorologů za to může arktický vzduch, který proudí z Grónska. Ostrůvek Badija u chorvatské Korčuly navíc zasáhlo zemětřesení.

Sníh zasypal zejména střední část Chorvatska. Bílá pokrývka trápí hlavně řidiče. Kvůli sněhu je totiž uzavřený například tunel Sveti Rok na dálnici A1, který prochází pohořím Velebit. Problémy však mají šoféři na silnicích v pohoří Lika i dálnicích vedoucích přes hlavní město Záhřeb.



Zemi navíc sužuje také silný severní vítr, který by měl postupně slábnout. Podle meteorologů může za toto počasí arktický vzduch, který proudí z Grónska. "Teploty se během dne pohybovaly jen mírně nad nulou, v noci by se však mělo znatelněji ochladit,“ citoval portál Dnevnik.hr odborníky.



Meteorologové očekávají, že by v Chorvatsku během dne mohlo napadnout až 30 centimetrů sněhu. Situace v oblíbené turistické zemi by se ale neměla zlepšit ani v nadcházejících dnech. To by však mohlo poničit letošní úrodu. Především v přímořských oblastech se pěstitelé obávají značných škod.



Kromě toho zasáhlo ostrůvek Badija u chorvatské Korčuly v úterý zemětřesení o síle 4,2 stupně Richterovy škály. Krátce po něm navíc seismologové zaznamenali další slabší otřesy. "Bylo to velmi silné. Domy se třásly asi pět sekund. Doufáme, že nedojde k žádnému poškození,“ napsali obyvatelé.