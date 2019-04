"Jen přes mou mrtvolu!" odmítá žena vydat lvy. Povolení nemá

"Dovnitř půjdete jen přes moji mrtvolu!" Těmito slovy přivítala paní Lapková pracovníky stavebního úřadu a veterinární správy. Podle ní by ohrozili život malých koťat.

Výběh si podle úředníků postavila žena bez povolení. "Měla nejdřív požádat o schválení chovatelského zařízení, které by odpovídalo chovu šelem. A pak se dá jednat normálním korektivním způsobem, tady je to opačně," uvedl ředitel krajské veterinární správy František Kouba.

"Udělala jsem všechno tak, jak si přáli. Dokoupila jsem i druhého lva, dala jsem si novou žádost," brání se paní Lapková.

Úředníci ale ve středu odhalili další problém. Podle nich je výběh pro lvy v rozporu s novým územním plánem obce. Ten se změnil začátkem tohoto roku. "Územní plán nesouhlasí s tím, aby se tady chovaly šelmy. Je to pouze pro hospodářská zvířata," tvrdí Kouba.

Starostka chov lvů podporuje, uzemní plán se podle ní změnil omylem. "Přitom jsme vlastně dávali možnost, aby se to zlegalizovalo," říká starostka Zdeňka Klesalová (ČSSD). "Já to beru jako svoji chybu, ale nerada chodím mezi lidi a nečetla jsem to," hájí se paní Lapková.

Veterinární správa tak nejspíš rozhodne o odebrání lvů. To ale jejich majitelka nechce dopustit. "Lvi už mají nového majitele, rakouského příslušníka. Takže ten by se určitě o lvy postaral a já bych šla s nimi," říká chovatelka. Kromě lvů chová paní Lapková také pumy a rysy. Na ty už ale před časem povolení získala.