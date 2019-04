Chov šelem i dalších zvířat se zásadně změní! Co bude jinak?

Ministerstvo zemědělství chce výrazně zpřísnit podmínky pro chov šelem a dalších zvířat. Úplně zakázáno by mělo být venčení velkých šelem na vodítku a pro veřejné vystoupení bude nutná speciální licence. Skončí také mazlící koutky.

Novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání odeslalo ve čtvrtek ministerstvo zemědělství na úřad vády. Pravidla se politici rozhodli upravit po událostech z posledních měsíců. V březnu zabil lev svého chovatele na Vsetínsku, loni policie odhalila zabíjení tygrů pro asijský byznys v Bašti a útěk pumy ze Zvole.

"Naším hlavním cílem při tvorbě novely bylo především zvýšení ochrany zvířat. Nově budou zakázány takzvané mazlící koutky, nebude možné venčit velké šelmy na veřejnosti, jejich majitelé také budou muset absolvovat kurz zaměřený na péči o tato zvířata," uvedl ministr Miroslav Toman.

Největší problémy jsou podle ministerstva s chovem šelem v neodborných zájmových chovech. V takových místech by proto mělo být úplně zakázáno rozmnožování těchto zvířat a jejich přesun ze zahraničí do Česka.

Nová pravidla se nebudou týkat pouze vybraných šelem, ale také jedovatých hadů, krokodýlů nebo některých ptáků. Chovat je bude možné až poté, co udělené povolení nabyde právní moci. K žádosti o jeho vydání budou muset chovatelé dokládat také vyjádření stavebního úřadu.

Změní se také podmínky pro veřejná vystoupení s vybranými druhy šelem (velké kočky a také puma, rys a gepard, medvědovité a hyenovité šelmy, vlk obecný a pes hyenovitý). Každý, kdo ho bude chtít pořádat, bude muset získat speciální licenci.

O licenci budou muset žádat kromě cirkusů i další zájemci, jako filmaři nebo televize. Poplatek za její vydání bude 10 tisíc korun, žadatelé ji budou muset získat do dvou let od data, kdy začne novela platit. Licence se bude vydávat na pět let, poté se bude muset zažádat znovu.

O udělení bude rozhodovat Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy. Rozhodnutí bude mít několik částí - první bude pro veřejné vystoupení s vybranými druhy šelem, další k rozmnožování šelem za účelem vystupování a třetí bude obsahovat provozní řád.

Pokud budou zvířata veřejně vystupovat, aniž by chovatelé měli licenci nebo budou porušeny podmínky provozního řádu, mohou majitelé dostat pokutu až 500 tisíc korun. Od roku 2004 už platí zákaz drezúry u nově narozených primátů, ploutvonožců, některých kytovců, nosorožců, hrochů a žiraf. Nově bude zakázaná i u delfínů a slonů.

"Pokud jde o veřejná vystoupení šelem v cirkusech či ve filmu, zřídili jsme k tomu na podzim pracovní skupinu, která nová pravidla připravovala. Výsledek je shodou mezi zástupci našeho Ministerstva, resortu životního prostředí, Státní veterinární správy, Ústřední komise pro ochranu zvířat a zástupců cirkusů," doplnil ministr.

Novelu by měla na jednom z nadcházejících jednání řešit vláda. Poté poputuje návrh do Poslanecké sněmovny a v případě schválení do Senátu, pak ji ještě musí podepsat prezident.