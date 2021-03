Chrání nás, ale škodí přírodě. Lidé uklízí použité roušky z ulic

Mají za úkol nás chránit před koronavirem, ale roušky, rukavice a další ochranné prostředky mnohdy škodí přírodě. Lidé je totiž často nechávají válet všude možně. Hrozbou to je také pro zvířata, která se do nich mohou chytit, nebo je sníst.

Dobrovolnická komunita Pacific Beach Coalition v Kalifornii téměř 25 let provádí jednou měsíčně čištění pláží ve městě Pacifica jižně od San Franciska. Za poslední rok dobrovolníci zaznamenali kromě obvyklých nedopalků cigaret a obalů na potraviny dramatický nárůst použitých ochranných pomůcek.

"Co máme dělat? Dostali jsme roušky, dostali jsme rukavice a ubrousky na utírání rukou. Jsou všude v našem okolí i na ulicích. Co s tím můžeme udělat," ptá se předsedkyně dobrovolnické komunity, Lynn Adamsová.

Během poslední roku dobrovolníci měsíčně uklízejí z pláží přibližně 300 ochranných pomůcek. Většina z nich obsahuje různé druhy plastů a nejsou rozložitelné. Studie z minulého roku v americkém časopise Environmental Science and Technology zjistila, že po celém světě se každý měsíc použije přibližně 130 miliard masek a 65 miliard rukavic, přičemž významná část z toho končí v oceánech.

Podle Adama Ratnera z centra, které v Kalifornii zachraňuje zvířata, by měli lidé více přemýšlet o tom, jak s ochrannými pomůckami zachází. Podle něj roušky či respirátory mohou klidně i zabíjet. "Pro menší zvířata a ptáky je to velká hrozba. Ustřihnout poutka k roušce či respirátoru může zvířeti zachránit život," říká Adam Ratner. Další problém je, když si ochranné pomůcky spletou zvířata s jídlem.

Ve videu se můžete podívat, co všechno dobrovolníci posbírali na pláži. Ochrana proti viru by neměla znamenat, že divoká zvěř musí trpět. "Chceme být v bezpečí, ale zároveň bychom měli chránit životní prostředí. To právě teď neděláme" říká dobrovolnice Sophia Woehlová.