Chřestýš z Jenštejna se stále nenašel. Může být mrtvý, tvrdí odborník

I přes dva vpichy smrtelně jedovatým hadem do kotníku není osmiletá holčička v ohrožení života. Hada se zatím najít nepodařilo. Jasné není ani to, komu patřil. "Podle dosavadního šetření nemáme informaci, že by někdo choval chřestýše či jiné hady,“ uvedla mluvčí policie Michaela Richterová.

Nejbližší majitelé hadů žijí hned ve vedlejším domě. Chovají prý ale jen škrtiče. "Navštívil nás člověk, u kterého na zahradě se to stalo. Přišel nás kontaktovat, jestli to nebyl jeden z našich hadů. Říkal jsem mu, že to by byla ještě nejlepší varianta, protože máme škrtiče. Ti jsou světlé barvy, takže by byli lehce k nalezení,“ uvedl chovatel.

Podle odborníků ale není pravděpodobné, že by had sám od sebe někomu z domu v těchto teplotách utekl. "Je to záhada. Ta teplota 15 stupňů je vysloveně hraniční. Pokud se dostane do prostředí, které má nižší teplotu než 15-12 stupňů, tak ten had ztrácí veškerou energii,“ uvedl herpetolog.

Není tak možné, aby had od pátku venku v současných teplotách přežil. Zároveň není úplně vyloučeno, že se ukrývá někde v teple.