Chřipka, nachlazení, nebo Covid-19? Takto probíhá zákeřná nemoc

Jsem jenom nachlazený, je to chřipka, nebo snad mám nemoc Covid-19, kterou vyvolává nový koronavirus? Tak tuhle otázku si dnes klade snad každý, kdo zakašle, zabolí jej v krku, kýchne nebo má plný nos. Všechna tři onemocnění totiž mají podobné symptomy. Podívejte se, jak to ale vypadá, když se u vás skutečně objeví koronavirus.

Největší zákeřnost onemocnění Covid-19 spočívá v tom, že má relativně dlouhou inkubační dobu, během níž nakažený nemusí mít symptomy, už je ale zároveň infekční a může nakazit ostatní. Ačkoliv se objevily názory, že by inkubační doba mohla být i delší než 14 dní, zatím jsou lidé, u nichž je podezření na onemocnění, na takto dlouhou dobu dáváni do karantény.

Podle rakouského deníku Kurier.at se nemoc nejčastěji projeví pět až šest dní poté, co se pacient nakazil. Nejčastěji je to kapénkami, byť nákaza může vzniknout i po kontaktu s kontaminovanými povrchy.

Prvním průvodním jevem nemoci je zvýšená teplota či přímo horečka. Ale pozor, u mírných forem nemoci převažují jen mírně zvýšené teploty, nebo pacient může být dokonce zcela bez teplot. V čínském Wu-chanu, odkud se nemoc do celého světa rozšířila, mělo teplotu 88 % infikovaných. Víc než pětina ji měla ale jen mírně zvýšenou, do 38 °C. U 44 % případů měli pacienti teplotu v rozmezí od 38 do 39 °C, třetina pacientů pak měla teplotu vyšší než 39 °C.

V prvních třech dnech poté, co nemoc propukne, se u pacienta objevují i další symptomy. Tím nejčastějším je suchý kašel – mělo ho až 68 % nakažených. Výrazně méně, 16 až 17 % nakažených, si pak stěžovalo na bolesti celého těla, bolesti v krku a bolesti hlavy. U 3 až 4 % se pak objevily nevolnosti a zvracení, ucpaný nos nebo průjmy.

Čtvrtý den po propuknutí nemoci mívá pacient problémy s dušností. Jeden z nejtypičtějších symptomů, který Covid-19 spolehlivě odlišuje od chřipky či nachlazení, ale zaznamenali jen u 20 % nemocných. Zhruba v tuto dobu také nejčastěji musí ti pacienti, u nichž nemoc nemá hladký průběh, do nemocnice.

Po týdnu začínají symptomy odeznívat, tedy v případě, že má nemoc lehký průběh. Ještě ale déle než týden lékaři v horních dýchacích cestách najdou genotypy viru. Čím má nemoc horší průběh, tím je delší doba, kdy je možné přítomnost viru prokázat.



S koronavirem nekýcháte

Nejčastějšími symptomy koronaviru jsou tedy horečky a suchý kašel, to jsou zároveň ale i symptomy chřipky. Ta je ale častěji spojená s bolestí celého těla či bolestí hlavy, které se sice u Covid-19 také vyskytují, ne ale ve většině případů.

Odlišit Covid-19 a nachlazení je pak jednodušší. S nachlazením se velmi vzácně pojí teploty a kašel. Naopak častými symptomy jsou kýchání, které se nepojí ani s Covid-19 a ani s chřipkou, či rýma.

"Chřipka většinou začne znenadání a prudce se zimnicemi, vysokými horečkami, bolestí hlavy a celého těla. Cítíte se zmožený a hodně nemocný. To je rozdíl oproti většině mírných případů koronaviru," uvedl pro Kurier.at lékař Ernest Zulus.

V Česku zemřelo už šest lidí, kteří se nakazili koronavirem, více v reportáži: