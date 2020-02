Chřipková epidemie trvá, největší nárůst nemocných je u malých dětí

Nemocných chřipkou v Česku stále přibývá, v šestém kalendářním týdnu je celková nemocnost akutními respiračními onemocněními včetně chřipky na úrovni 1896 nemocných na 100 000 obyvatel. To znamená oproti minulému týdnu vzestup o 1,7 %. Největší nárůst nemocných je u malých dětí do pěti let.