Chřipková sezóna klepe na dveře. Experti radí, jak posílit imunitu

S nástupem podzimu jde ruku v ruce také blížící se chřipková sezóna, kterou navíc letos doprovází šíření koronaviru. Lidé by proto měli více pečovat o své zdraví a posilovat imunitu. Jak toho však s jistotou docílit? Podle odborníků je odpověď velmi jednoduchá.

Imunologové se shodují, že klíčová je při posilování imunity zdravá životospráva. Lidé by se proto měli zaměřit na to, co jí. "Strava musí být pestrá. Nejdůležitější je dostatek ovoce a zeleniny, ty zajišťují přísun jednotlivých vitamínů,“ doporučuje vedoucí lékař Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové Jiří Beran.

Právě na podzim by lidé podle Berana měli dbát na zvýšený přísun zeleniny a zejména ovoce, které je přirozeným zdrojem vitamínu C. Oblíbené jsou především v tomto ročním období jablka a citrusové plody.



Lidé se mnohdy spoléhají na doplňky stravy, kterými se snaží svou imunitu posílit. V případě zdravé životosprávy je to však podle odborníků zbytečné. "Doplňky stravy, například hořčíkové tablety, jsou vhodné třeba po velkých sportovních výkonech. V tomto případě je zvýšený přísun na místě,“ poznamenal imunolog Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky AV ČR.

Pokud však lidé chtějí posílit svou imunitu nějakými preparáty, je důležité si v lékarně správně vybrat. " Ideální jsou kombinované přípravky, které doplní další potřebné látky,“ upřesnil Beran.



Podstatný je při posilování imunity také přirozený pohyb. Při něm se totiž člověku zesiluje určitý ochranný film na dýchacích cestách a pro viry je tak složitější tělo napadnout.





"Pokud člověk běhá, jezdí na kole nebo udělá denně okolo šesti tisíc kroků a při tom dýchá zhluboka, posiluje se mu vrstva hlenu v dýchacích cestách a pro viry je poté velmi komplikované se přes ni dostat,“ tvrdí Beran.



Lidé by však během chřipkové sezóny měli dodržovat také některá opatření, která platí u koronaviru, jako například dodržovat rozestupy a hygienu, kýchat do rukávů nebo používat jednorázové kapesníky.





Lékaři evidují obrovský zájem o očkování proti chřipce. Více se dozvíte v následující reportáži: