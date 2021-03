Chtějí, ať si testy domluvíme sami, zlobí se pracovnice Lidlu. Firma se brání

"Dobrý den, takhle vymyslela společnost Lidl povinné testování pracovníků na pracovišti !!!!! Tohle už je fakt vrchol, nelíbí se nám to," napsala M. Ř. a připojila fotku stránkového dokumentu, v němž firma mimo jiné své zaměstnance prosí, "aby si obratem zajistili termíny antigenních testů v okolí svého pracoviště, případně bydliště."

Dokument uvádí i konkrétní příklady: "Na termín antigenního testu se objednejte ideálně tak, aby testování proběhlo v co nejkratší době před datem 12. 3. 2021. Například půjde-li zaměstnanec na směnu 12. 3. 2021, musí mít test provedený v době nejpozději 7 dní před, tj. od 5. 3. 2021 dále, ideálně 11. 3. 2021," uvádí pokyn.

Že je dokument autentický, potvrdil na dotaz TN.cz mluvčí Lidlu Tomáš Myler. Postup každopádně obhajuje a mluví o něm jako o preventivním kroku.

"Intenzivně pracujeme na zajištění dostatečných zásob testů, které s ohledem na celkový počet 264 prodejen, pěti logistických center a centrálu společnosti představuje enormní množství testovacích sad," uvedl Myler.

Je podle něj navíc třeba brát v potaz, že kvůli aktuálně obrovské poptávce se mohou dodávky testů zpozdit. Společnost jich dle jeho slov objednala desetitisíce.

"Proto jsme preventivně v první fázi přistoupili k dočasnému řešení prostřednictvím externích testovacích center, abychom mohli personálně zabezpečit chod našich prodejen a skladů. Na pracovišti logistických center již plánujeme konkrétní termíny hromadného antigenního testování, které bude probíhat jednou týdně," ujišťuje mluvčí firmy.

Zdůraznil, že Lidl se snaží zamezit šíření nákazy mezi svými zaměstnanci už delší dobu. "Kromě bezpečnostních opatření na prodejnách jsme v případě rizika nákazy na pracovištích velmi aktivně trasovali veškeré pracovní kontakty a v případě potřeby pomáhali zaměstnancům s organizací či zajištěním testování v externích laboratořích. Současně v nutných případech bylo organizováno plošné testování týmů přímo i na pracovišti prodejen a skladů," zmínil Myler s tím, že firma zaměstnancům i hradila PCR testy nenařízené lékařem nebo hygieniky.

O dopadu plošného testování v části firem v Česku mluvil ve středu po zasedání Ústředního krizového štábu i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

"Část poptávky se přelila do současných antigenních kapacit a prodloužily se lhůty. To určitě budeme řešit. Je to o dialogu ministerstva průmyslu s firmami, aby se jim snažilo vysvětlit, že to nařízení je primárně myšleno pro samotestování a není řešením tu zodpovědnost přehodit na stát," myslí si Hamáček. Na druhou stranu uznal, že aktuální nápor může být daný tím, že firmy v tuto chvíli testy zkrátka nemají.

Poslechněte si, co Hamáček řekl: