Chtěl navštívit snoubenku, neměl na letenku. Tak vyloupil benzínku!

Devětatřicetiletý muž z Karlových Varů se chtěl za každou cenu dostat za svou snoubenkou do Moskvy. Na letenku ale neměl peníze. Rozhodl se proto se zbraní v ruce přepadnout čerpací stanici. Po návratu z Ruska ho kriminalisté zadrželi a soud na něj ve středu uvalil vazbu. Muži v poutech nyní hrozí až 10 let vězení a může sejít i z připravované svatby.

Ukázalo se, že 39letý muž má na svědomí měsíc staré přepadení čerpací stanice v Karlových Varech. Kriminalistům přiznal, že potřeboval peníze na letenku do Moskvy, kde na něj čekala jeho snoubenka.

Zamilovanost může podle psychiatrů někoho dovést i za hranu zákona. "Zamilovanost, ta pravá skutečná, je ve skutečnosti z našeho psychiatrického hlediska psychóza. Člověk se snaží pro svoji lásku udělat všemožný věci," tvrdí psychiatr Karel Moravec.

V polovině září si měl muž opatřit pistoli a vniknout do čerpací stanice. Přes obličej si natáhl punčochu, kterou našel doma v botě své matky. Ukradl 20 tisíc korun. Policisté si muže podle záběrů vytipovali. Hned patřil do okruhu podezřelých už kvůli své kriminální minulosti. Stačil ale odletět do Moskvy.

Kriminalisté proto vyčkávali. Jejich předpoklad, že se muž po pár týdnech z Ruska vrátí, se nakonec potvrdil. Po příletu ho zadrželi v Karlových Varech. "Muže jsme obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže," uvedl mluvčí policie Jakub Kopřiva.

Soudce obviněného poslal do vazby. Spravedlnosti naopak stále ještě uniká ozbrojený pachatel, který minulý týden přepadl čerpací stanici v Praze. Vysloužil si přezdívku lupič - nešika. Nejenže málem na pumpě zapomněl pistoli, ale při útěku zakopl o ostnatý drát a ztratil část lupu.