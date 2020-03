Chtěl oslabit parlament, moc dát Babišovi. Bylo to nešťastné, chybí shoda

Oslabit parlament a osud země v době krize svěřit jen do rukou premiéra, to je návrh ministra obrany, se kterým přišel v pondělí. Návrh se nesetkal se souhlasem opozice a pouhý den po jeho zveřejnění se za něj ministr omluvil.

Ministr obrany Lubomír Metnar (ANO) přišel s nápadem, aby v budoucnosti v době krize došlo k posílení pravomocí premiéra a vlády na úkor parlamentu v případě jeho neakceschopnosti. Pokud by se s neakceschopností potýkala i samotná vláda, mohl by její předseda rozhodovat úplně sám.

Návrh ministerstvo podložilo předkládací zprávou nahranou do vládního systému k projednání, na kterou upozornil opoziční poslanec Vojtěch Pikal (Piráti). Návrh okamžitě vyvolat vlnu reakcí nejen mezi opozičními politiky. Mnozí hovoří o jeho protiústavnosti i nešťastném načasování v době epidemické krize. Bojí se, že by mohl poškodit celkovou demokracii a vyvolat nestabilitu státu, neboť by se mohl stát nebezpečným precedentem k posílení moci vlády, potažmo premiéra.

Ministerstvo obrany dnes do vldnho systmu nahrlo nvrh, aby v ppad neakceschopnosti parlamentu krizov rozhodovn pelo zcela na vldu. A v ppad nefunknosti vldy m rozhodovat premir. Upozornil na to pirtsk poslanec @VPikal. — Pirti (@PiratskaStrana) March 30, 2020

„Buďme ve střehu. Dějiny nás učí, že po zpřísnění různých opatření se už nemusí vždy konat návrat k normálu,“ varuje například spolek Milion chvilek pro demokracii.

Mme velk tst, e AB nem stavn vtinu a neme tak snadno odstavit parlament. A e mme (narozdl od Maarska) Sent (kter by se ml podle A. Babie zruit).



Bume ve stehu. Djiny ns u, e po zpsnn rznch opaten se u nemus vdy konat nvrat k normlu. pic.twitter.com/THXVnTcfVI — Milion chvilek pro demokracii (@milionchvilek) March 31, 2020

Mnozí obsah návrhu přirovnávají k situaci v Maďarsku, kde v pondělí prošel kontroverzní zákon, který vládě a premiérovi Viktoru Orbánovi umožňuje řídit zemi bez kontroly parlamentu nejen v době nouzového stavu, ale zřejmě až do konce roku.

„Zneužívat stav nouze k posilování pravomocí premiéra a vlády? S Piráty uděláme vše pro to, aby naše země nešla cestou Maďarska. Od vlády chceme jasný plán, jak vyřeší krizovou situaci s epidemií. Zatím ji ale zajímá, jak situaci co nejvíc zneužít k ohýbání demokracie,“ rozčílil se na Twitteru předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Zneuvat stav nouze k posilovn pravomoc premira a vldy? S Pirty udlme ve proto, aby nae zem nela cestou Maarska. Od vldy chceme jasn pln, jak vye krizovou situaci s epidemi. Zatm ji ale zajm, jak situaci co nejvc zneut k ohbn demokracie. — Ivan Barto (@PiratIvanBartos) March 31, 2020

„Rozhodně nehrozí, že by se tato zásadní materiál projednával v nouzovém stavu,“ vyjádřil se „k aktuálnímu haló ohledně návrhu ministerstva obrany na změnu krizových zákonů“ ministr vnitra a novopečený šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček. „O celé problematice se diskutuje už rok a zkušenosti ze současné krize je potřeba do návrhu promítnout,“ podpořil překvapivě Metnarův návrh.

Jan Hamáček stojí nově v čele krizového štábu. Podívejte se na reportáž:

Návrh ministra obrany na změnu krizových zákonů se nebude projednávat v nouzovém stavu, tvrdí ministr vnitra Jan Hamáček. „O celé problematice se diskutuje už rok a zkušenosti ze současné krize je potřeba do návrhu promítnout,“ napsal.

K aktulnmu hal ohledn nvrhu ministerstva obrany na zmnu krizovch zkon. Rozhodn nehroz, e by se tato zsadn materil projednval v nouzovm stavu. O cel problematice se diskutuje u rok a zkuenosti ze souasn krize je poteba do nvrhu promtnout. — Jan Hamek (@jhamacek) March 31, 2020

Ani jeho reakce nenechala opozici chladnou. „Vy o tom diskutujete už rok bez účasti opozice? Andrej Babiš tvrdí, že o ničem neví. Kdo tady lže?“ rozhořčil se poslanec Miroslav Kalousek (TOP 09). „Je strašné, že v takto krizové situaci se Vám nedá věřit nic,“ vzkázal Hamáčkovi prostřednictvím vzkazu na Twitteru.

Jeden plukovnk na @ZdravkoOnline vykikuje, e je u ns hyperdemokracie, druh plukovnk na @ObranaTweetuje navrhuje, jak s demokraci zatoit. Jeden nedoshne na bezp.provrku, druh slouil v pohotovostnm pluku SNB. Nad nimi se vzn bval agent tB. Nen toho dost? — Miroslav Kalousek (@kalousekm) March 30, 2020

Naopak politolog Jiří Pehe Hamáčkovu reakci ocenil. „Poté, co se Jan Hamáček ukázal jako lepší krizový manažér než Babiš, může toto veřejně odmítnout s tím, že on ani ČSSD si nemyslí, že k překonání krize je třeba podvazovat demokracii,“ sdílel na Twitteru.

Existuje jist dvod, pro nco takovho pipravuje Babiv Metnar a nikoliv Ministerstvo vnitra.



Pot, co se @jhamacek ukzal jako lep krizov manar ne Babi, me toto veejn odmtnout s tm, e on ani SSD si nemysl, e k pekonn krize je teba podvazovat demokracii https://t.co/yRBeaYWBcP — Ji Pehe (@JiriPehe) March 31, 2020

Díky vlně kritiky se ministr obrany Lubomír Metnar nakonec chytil za nos a za načasování svého návrhu se pouhý den po jeho zveřejnění omluvil. „Přiznávám, že načasování vložení doporučujícího úvahového dokumentu do vládního systému bylo nešťastné, rozhodně nechci v dané situaci oslabovat moc Poslanecké sněmovny! Pokud by v budoucnu k něčemu mělo dojít, musí k tomu být široká politická shoda!“

Piznvm, e naasovn vloen doporuujcho vahovho dokumentu do vldnho systmu bylo neastn, rozhodn nechci v dan situaci oslabovat moc Poslaneck snmovny! Pokud by v budoucnu k nemu mlo dojt, mus k tomu bt irok politick shoda!https://t.co/aSQaZFMNj2 — Lubomr Metnar (@metnarl) March 31, 2020

Oficiálním vyjádřením se hájí i ministerstvo obrany, rozhodně nechce oslabovat roli parlamentu, dalo jen odborné doporučení, jak řešit krizové situace. Předkládaná zpráva je podle nich doporučením odborné skupiny předložené vládě k projednání pouze v informativním režimu s tím, aby jej vzala na vědomí jako úvahový dokument.

„Plníme úkol uložený vládou v roce 2015, jehož řešení započalo již v roce 2005. Jde o pouhé doporučení meziresortní odborné skupiny, jak řešit připadnou krizovou situaci. Nechceme oslabovat parlament, chceme o všem vést diskusi napříč politickými stranami, což je v dokumentu jasně uvedeno. Načasování do současné mimořádné situace je náhodné a nešťastné,“ říká ministr Metnar.

„Odborníci zkoumali varianty, jak postupovat v krajní situaci, kdy nebude usnášeníschopná sněmovna nebo vláda. Stát musí mít stanovené kompetence a být připraven na tyto hypotetické situace, které mohou nastat. Proto vznikl tento úvahový dokument, o kterém chceme dále diskutovat napříč politických spektrem,“ doplnil za zpracovatele Radomír Jahoda, náměstek ministra obrany pro řízení sekce obranné politiky a strategie.

Nevhodnost načasování zkritizoval i samotný premiér. "Nevím, proč teď ministerstvo obrany vytáhlo dokument, který jim zadala vláda už v roce 2015. Tohle se kolegům fakt nepovedlo," komentoval na svém twitteru.