Chtěl vykrást dům, jenže sotva zvládl stát opilý na nohou

Kuriózní případ krádeže řeší policie na Táborsku. Muž se do odemčeného domu na Táborsku podle majitele dostal v odpoledních hodinách. Chtěl údajně ukrást hlavně elektroniku. Zřejmě ale dělal tak velký rámus, že ho při činu načapal majitel, který zavolal policii a podezřelého muže do jejího příjezdu držel v domě. Možná ho to nestálo ani moc námahy. Podezřelý sotva stál na nohách. Při dechové zkoušce mu policisté naměřili tři promile alkoholu.