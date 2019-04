Chtěla se zbavit svého manžela. Pomáhat jí měl její milenec!

Brněnský milionář měl být dnes už po smrti. Milenec jeho manželky jej totiž podle obžaloby vylákal za město a shodil ze srázu do dvacetimetrové hloubky. "On mě chytil, srazil mě a kopal do mne," popsal událost napadený František Divoký.

Napadený se jako zázrakem zachytil několik metrů pod okrajem srázu a svědci zavolali policii. Jeho záchranu natočila minikamera na uniformě.

Vyšetřování potvrdilo, že vraždu naplánovala manželka s milencem, aby se dostali k jeho penězům. František Divoký je zakladatel inzertního časopisu a provozoval také síť nočních klubů.

Své manželce však i po útoku bezmezně věří a žádá její propuštění. V úterý zazní závěrečné řeči a pak soud rozhodne o trestu.