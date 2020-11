Chudé Vánoce? Svátky budou nejdražší za poslední roky, varují experti

Podle ekonomů nás letos čekají zřejmě nejdražší Vánoce za posledních šest let. Dárky budou až o stovky korun dražší než jindy. Řada domácností tak letošní svátky nebude mít tak štědré jako obvykle.

Za více peněz méně pořízených dárků. Tak to letos bude vypadat pod českými vánočními stromky. Na vině je slabší kurz koruny. "Slabá koruna prodražuje dovoz do České republiky a vzhledem k tomu, že celou řadu věcí importujeme, tak to skutečně bude znamenat zdražení dárků," upozorňuje ekonom Štěpán Křeček.

"Češi v průměru utrácí za dárky osm tisíc korun, tak v takovém případě to mohou být stokoruny navíc," přidává se ke Křečkovi ekonom Lukáš Kovanda.

Dražší je podle ekonomů letos hlavně elektronika. Během loňských svátků Češi třeba za značková sluchátka v přepočtu zaplatili zhruba dva tisíce korun. Dnes by je vyšla o desítky korun dráž a během předvánočního času podle odhadů ekonomů bude ještě hůř.

"Lze očekávat, že lidé budou dávat praktičtější dárky," myslí si Křeček. "Lidé jsou mnohdy nejradši, když dostanou obálku s penězi," doplňuje Kovanda.

Podle ekonomů se během letošních Vánoc může zvýšit cena třeba i dováženého exotického ovoce. Důvodem je nejen slabší koruna, ale u některých druhů i špatná úroda.