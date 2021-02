Zákázané slovo pro královské děti: Tohle chůva u Kate a Williama nikdy neřekne

Maria Teresa Turrion Borrallová je nepostradatelnou součástí královské rodiny od doby, kdy byl princ George jen několik měsíců starý. Chůva se stará o všechny děti, v královské rodině ale podle portálu Mirror nikdy nepadne jedno slovo.

Je jím slovo "kids" (děcka), malé prince a princeznu chůva vždy označuje jako "children" (děti) nebo používá jejich jména.

"Slovo děcka je zakázané. Je to známka úcty k dětem jako jednotlivcům," vysvětlila portálu spisovatelka Louise Herenová, která strávila rok na prestižní Norland College ve městě Bath, kde se Borallová vzdělávala.

Podle Herenové je nepravděpodobné, že by se toto pravidlo, které se na škole striktně dodržuje, změnilo se vstupem do královské rodiny. Jinak je ale podle spisovatelky život královských dětí velmi podobný tomu, co prožívají další děti.

"Mluvila jsem s chůvami, které byly v dalších královských rodinách, a život je tam velmi normální. Vstanete, dáte si snídani a do školy musíte nosit uniformu, ať se vám to líbí, nebo ne. Je to podobné jako v každé britské rodině," popsala Herenová.

Podle Mirroru je v rodině další věc, která je za hranou. U Kate a Williama se na děti nekřičí, místo toho si jeden z rodičů vezme dítě stranou k "debatě na pohovce", kde mu v klidu vysvětlí, proč se chovalo špatně.