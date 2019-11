Horoskop na středu 20. listopadu: Nenechte se obírat o energii

Beran

Vaše současná situace není váš konečný cíl. To nejlepší je teprve před vámi. Rozzařte svoji mysl pozitivními myšlenkami a zbytečně se nekonzervujte na jednom nevyhovujícím místě. Vesmír byl stvořen jako dynamické místo a i vy se stále vyvíjíte kupředu.

Býk

Snažíte se unikat před svými problémy, to ale nejde. Můžeme měnit města, státy i světadíly, ale pokud chceme uniknout tomu, co nás trápí, nestačí být pouze někde jinde, sami musíme být jiní. Stačí přestat se starými zlozvyky a život se úplně změní.

Blíženci

Snažíte se jít i přes svá značná zranění stále kupředu a ignorujete potřebné hojení. Dokud si v sobě staré bolístky nevyřešíte a nevyléčíte se z nich, akorát se zanítí a jen oživí staré křivdy. Místo náhledů do budoucnosti si vyřešte svoji minulost.

Rak

Otevírá se možnost nechat za sebou minulost. Nežijte tím, co už je dávno odžité, je to jako byste zůstávali ve smrti. Zbavte se nepotřebného harampádí a dovolte, aby do života vstoupila čistá energie. Zbavte se všeho, co vás brzdí v osobním rozvoji.

Lev

Neseďte před překážkou na zadku a překonejte ji! Překážky nám život staví do cesty, aby z nás, obyčejných lidí, učinil lidi neobyčejné. Tak zatněte zuby, zatlačte slzu a pusťte se do zdolávání problémů! Budete se radovat z návalu nové životní síly.

Panna

Pokud jste nezadaní a stále zažíváte jen samá zklamání, zkuste se zamyslet, proč tomu tak je. Hlavně se nesnažte měnit, jen aby vás mělo okolí rádo, snažte se být sami sebou a buďte trpěliví. Brzo se kolem vás objeví správní lidé, co vás budou mít rádi.

Váhy

Nemarněte čas s lidmi, kteří ho s vámi trávit nechtějí. Mohl by vám totiž uniknout okamžik, kdy potkáte někoho, kdo bude vděčný za každou vaši minutu. V mezičase si udělejte čas pro sebe a své koníčky. Samota nejlépe rozvíjí ducha a bystří intelekt.

Štír

Cítíte se vyčerpaní a bez naděje. Bojovali jste dlouho, stále nevidíte výsledky a mylně se domníváte, že jste prohráli. Vědomí vítězství přijde až po nějakém čase. Proto nikdy nepovažujte žádnou situaci za zcela prohranou, dokud čas neukáže pravé skóre.

Střelec

Neplýtvejte energií na věci, které vám cpe společnost. Nesmíme zapomínat, že život neprobíhá vždycky tak, jak bychom chtěli. Jsou například chvíle, kdy usilujeme o něco, co nám není určeno. A právě proto se zamyslete, kdo jste a kým chcete opravdu být.

Kozoroh

Existují lidé, kteří jsou jako mraky, když odejdou, je zase hezký den. Ale vy se hluboce zamyslete. Nejsou vaše potíže způsobené tím, že si k tělu pouštíte lidi, kteří za to nestojí? Společenská prestiž je jenom iluze, nikoliv opravdové přátelství.

Vodnář

Dneska vás může potrápit slinivka, proto se vyhýbejte kořeněným jídlům i alkoholu. Raději pijte jen čistou vodu, jezte hodně čerstvého ovoce a zeleniny. Kromě vyčištění organismu a klidu pro vaši slinivku zhubnete i nějaké to kilo navíc. Dnes se šetřete.

Ryby

Dneska uklidněte svoji mysl, drahé Ryby. Vymeťte všechny svoje chmury z duše ven, nemají tam co dělat. Zavolejte svým přátelům a užívejte si chvíle plné pohody. Zkuste si zajít třeba do kina na nový zajímavý film, nebo si dejte skleničku červeného vína.