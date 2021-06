Chyba, kterou před spaním dělá téměř každý. Vědci řekli, proč je to špatně

Nad vztahem mezi kvalitou spánku a poslechem hudby před uložením se do postele se zamyslel psycholog a neurovědec Michael Scullin z Baylorovy univerzity poté, co se uprostřed noci probudil a v hlavě mu hrála písnička. Přivedlo ho to k myšlence, že hudba může mít vliv na spánkové vzorce.

Provedl proto výzkum, který byl nedávno zveřejněný v odborném časopise Psychological Science a kterého se zúčastnilo přes 200 lidí. Zaměřil se především na mechanismus, kterému v rámci vědy nebylo zatím věnováno mnoho pozornosti, tzn. stav, kdy se hudba v lidské mysli pořád a pořád opakuje. Přezdívá se tomu "ušní červ" nebo také syndrom uvízlé písně.

Dochází k němu obvykle, když je člověk vzhůru, Scullin ale zjistil, že se to může stávat i ve spánku. "Naše mozky stále zpracovávají hudbu, i když už nehraje, a to i během spánku," vysvětluje. Čím více hudbu před spaním posloucháte, tím větší je pravděpodobnost, že budete mít syndrom uvízlé písně.

Lidé, kteří tím trpí pravidelně alespoň jednou do týdne mají šestkrát vyšší pravděpodobnost, že se jim zhorší kvalita spánku než ti, kteří "ušní červy" nemají.

Studie překvapivě zjistila, že častěji k tomuto syndromu vede instrumentální hudba než písničky s textem. "Instrumentální hudba vedla přibližně k dvojnásobnému počtu ušních červů," prozradil Scullin.

"Před spaním jsme účastníkům výzkumu pouštěli tři chytlavé písničky. Shake It Off od Taylor Swiftové, Call Me Maybe od Carly Rae Jepsenové a Don't Stop Believin' od Journey. Náhodně jsme jim pouštěli původní verze těchto skladeb a instrumentální verze bez textu," popsal průběh výzkumu neurovědec.

Lidé, které po poslechu postihl syndrom uvízlé písně, se v noci častěji probouzeli a zároveň měli méně hlubokého spánku. U jedinců se silným návykem poslechu hudby před spaním vědci zaznamenali trvalé "ušní červy" a s tím související pokles kvality spánku.

Scullin proto doporučuje, aby poslech hudby lidé trochu omezili, případně si dělali přestávky. Důležité je také načasování, tedy vyhnout se této činnosti před spaním. Spící mozek dokáže hudbu zpracovávat ještě několik hodin poté, co už nehraje. Od syndromu uvízlé písně může také pomáhat kognitivní trénink, při kterém se zaměstná mozek. Například si na pět až deset minut sednout k nějakému logickému úkolu a snažit se ho vyřešit.