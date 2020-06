Chyba posádky. Ústav dokončil šetření srážky letadel Smartwings

Nehoda se stala vloni 17. května na pojížděcí dráze nedaleko vjezdu na hlavní vzletovou a přistávací dráhu pražského letiště Václava Havla. Boeing 737 společnosti Smartwings mířící na portugalský ostrov Madeira zavadil koncem křídla o stabilizátor jiného boeingu 737, který si Smartwings i s posádkou pronajaly od americké společnosti Swift Air. Ten mířil do tuniského Monastiru. Na ukončení vyšetřování upozornil web zdopravy.cz.

Letadlo, které do stojícího stroje narazilo, v danou chvíli řídil kapitán. Ten absolvoval kontrolní let pod vedením instruktora, aby prokázal, že je připravený přistávat na Madeiře. Pro tamní letiště je potřeba speciální kvalifikace. Posádku tlačil čas, aby stihla odstartovat ve vymezeném časovém slotu. Instruktor navrhnul kapitánovi, aby čekající letadla objel a na povolení na start čekal na vzdálenější křižovatce vzletové a pojížděcí dráhy. To posádce řídící věž povolila. Při míjení s čekajícím letadlem ale pojíždějící boeing zavadil pravým koncem křídla (tzv. wingletem) o levý stabilizátor stojícího letadla.

"Pochopitelně jsem viděl jiné letadlo na TWY E (pojezdová dráha E – pozn. red.), avšak důvěřoval jsem úsudku svého mnohem zkušenějšího kolegy (pokud jde o vzdálenost mezi našimi letadly) a sám jsem měl za to, že na projetí kolem druhého letadla budeme mít dostatek místa (jestli si dobře vzpomínám, obdržel jsem potvrzení od svého instruktora v průběhu průjezdu, že jsme v bezpečné vzdálenosti. Pilot sedící na levé straně nemá možnost vidět pravé křídlo)," vypověděl kapitán letadla, které do stojícího stroje narazilo.

Instruktor, který seděl na pravé straně kokpitu a měl vzdálenost mezi letadly hlídat, vypověděl, že byl přesvědčený, že je dostatečná. Čekal také, že letadlo, které míjeli, se dá do pohybu, protože stroj před ním dostal povolení vjet na dráhu a čekající letadlo popojet k jejímu prahu. Kapitán čekajícího stroje ale vypověděl, že náraz ucítil ve chvíli, kdy se chystal letadlo odbrzdit.

Vyšetřovatelé se zabývali také tím, jestli nemohlo dojít k tomu, že pilot letadlo odbrzdil a to vlivem sklonu pojížděcí dráhy couvlo pojíždějícímu letadlu do cesty. To ale pokus vyvrátil. Vyšetřovací zpráva ale zmiňuje, že ke špatnému odhadu posádky mohlo přispět počasí.

"Vrstva oblačnosti nad letištěm měla podobnou barvu jako kritické části letadla stojícího na TWY E, což mohlo přispět ke zhoršení možnosti odhadu vzdálenosti," píší vyšetřovatelé. Zároveň vyloučili, že by některý z pilotů před letem požil alkohol či jiné omamné látky. Na palubách obou strojů bylo celkem 328 lidí, nikdo nebyl zraněn. Letadla se poměrně záhy vrátila zpátky do provozu.

Redakce TN.cz oslovila s žádostí o vyjádření také leteckou společnost Smartwings, ta zatím žádné vyjádření neposkytla. V závěrečné zprávě vyšetřovatelů uvádí, že zahrnula vyhýbání se pozemním kolizím do tréninku na simulátoru a také, že se zaměřila na trénink spolupráce posádek, což vyšetřovatelé uvádějí jako dílčí příčinu nehody.

Na stejném místě došlo k podobné nehodě i před desíti lety. Špička křídla boeingu 737 turecké společnosti tehdy způsobila mnohem větší poškození stabilizátoru airbusu německé Lufthansy.



Reportáž o kolizi letadel na Ruzyni: