Chyba v očkovacím systému: Zoufalí důchodci mrzli před nemocnicí

Do registru na očkování proti koronaviru se k nedělnímu odpoledni přihlásilo přes 152 tisíc seniorů. A podle odhadů nemocnice zvládly od pátku naočkovat zhruba přes 2500 z nich. Bohužel ani v neděli se to ale neobešlo bez problémů. Třeba před Thomayerovou nemocnicí v Praze stály ráno desítky seniorů a jejich příbuzných a dožadovali se očkování. Jenže to v nemocnici startuje až v pondělí.