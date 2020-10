Chybí ventilátory? Staré a nemocné necháváme zemřít, zlobí se lékař

"V normální dobu ventilujeme na ARO maximálně pět až šest lidí. V současné době je v Jihlavě deset nakažených pacientů na dýchacích přístrojích a k tomu jsou ventilováni i necovidoví pacienti. Staré a nemocné nenapojujeme. Umírají v klidu na lůžku s opioidy,“ rozvášnil se na facebooku lékař z jihlavské nemocnice.

Podle jeho slov to tedy vypadá, že staří a nemocní lidé jsou kvůli nastalé situaci odsouzeni zemřít. K tomu se vyjádřila také jihlavská nemocnice, podle které se jedná o pacienty, kterým by přístrojová podpora nezajistila zlepšení zdravotního stavu.

"Obecně jde o pacienty, kteří jsou vlivem přidružených chorob na konci své životní cesty, jejich orgánové rezervy jsou vyčerpány. Často jsou ležící, nevnímající, bez projevů i minimálních sociálních aktivit,“ upřesnila mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.

Nemocnice se brání tím, že provádění takových zásahů včetně umělé plicní ventilace je u takových lidí v souladu s poznáním moderní lékařské vědy neetické. "Takovým lidem pak je účelné nabídnout pouze paliativní léčbu zaměřenou na tlumení symptomů tak, abychom zajistili důstojný konec života,“ dodala Zachrlová.

Odborníci redakci TN.cz potvrdili, že takový postup je v některých vážných případech skutečně možný. "Existují určité manuály a doporučené postupy v případě těžce nemocných pacientů. Když je pacient starý a vážně nemocný, tak se mnohdy doporučuje ho neléčit,“ tvrdí právník přes lékařské právo Viktor Pak.

Pacienta lékaři v takových případech udržují pouze ve stabilizovaném stavu, aby neměl bolesti. "Máme například takový úzus, že pokud člověk s rakovinou a metastázemi dostane infarkt, tak ho už lékaři neresuscitují. Aby se neprodlužovalo jeho utrpění. Je to hodně individuální,“ dodal mluvčí České lékařské komory Michal Sojka.

"Pokud má pacient jen pár dnů života a prodloužil by se mu život jen o týden s veškerým utrpením a navíc by jeho léčba mohla být velmi nákladná, tak se to akceptuje a není to postižitelné,“ uzavřel Pak.

