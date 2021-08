Chystá se online testování proti covidu, zelenou dostane od září

Testování na koronavirus přes obrazovku počítače má od září zelenou. Někteří provozovatelé této online metody chtějí do té doby ještě jednat s ministerstvem zdravotnictví. Zatímco antigenní test provedený v odběrovém místě má platnost tři dny, ten provedený online jen 24 hodin. Chtějí změnit i to, aby lidé mohli využít jeho výsledek v rámci covid pasu.

Hromadné akce nebo kadeřnictví patří k místům, kde se musíme prokázat negativním výsledkem testu. Od září tam bude možné vyrazit i s testem pořízeným přes monitor počítače.

"Nyní tedy vlastně toto testování, pokud je provedeno online za lékařského dozoru, tak je postaveno na úroveň antigenního testu, který je proveden třeba na místě při nějaké kulturní akci, a to nejdéle na dobu 24 hodin," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Část provozovatelů ale tvrdí, že splňují podmínky pro to, aby byli bráni stejně vážně jako odběrová místa, ze kterých výsledky antigenů platí 72 hodin.

"U nás ten test probíhá na webovém rozhraní, které bylo vytvořeno pro tento účel. Samotný ten test, který je schválený Evropskou unií a je certifikovaný, je opatřený QR kódem, který ho jednoznačně identifikuje s tím konkrétním pacientem," uvedla Lenka Angelika Tichá ze společnosti, která online testy provádí.

Legislativní odbor ministerstva zdravotnictví má podle náměstkyně Martiny Koziar Vašákové v této otázce jasno, nic měnit nehodlají.

"Ten výtěr nebo to získávání materiálu je stále samotestem. Není to testem prováděným zdravotníkem, čili nejde to postavit na úroveň těm oficiálním testům, které jsou dělány na odběrových místech a zpracovávaných v laboratořích," vysvětlila Koziar Vašáková.

Debata nad online samotesty se otevřela poté, co jeden z dopravců nabízel, že se turisté otestují v zahraničí sami a lékař je kontroluje přes video. Někteří praktici si prý umí představit online metodu i ve vlastní ordinaci.

"Já si myslím, že velkou roli by v tom hrálo, pokud by vlastně ty telemedicínské služby, včetně těchto, poskytoval praktický lékař svým registrovaným pacientům. Protože to je úplně jiný vztah, když toho pacienta znáte a ten podvod je tam celkem nepravděpodobný," uvedl praktický lékař Cyril Mucha.

Celý rozhovor s praktickým lékařem Cyrilem Muchou si poslechněte zde:

Provozovatelé této metody testování očekávají zvýšený zájem od září, a to z toho důvodu, že končí jejich proplácení státem. Preventivní testování zdarma totiž pak budou moct využít jen děti do 18 let, pacienti čekající na druhou dávku očkování nebo ti, kteří se nemůžou kvůli zdravotnímu stavu očkovat.

Online testování by podle některých dotazovaných mohlo usnadnit život: