Chystá se společné očkování rodin či manželů. Víme, kdy se rozběhne

Nyní párové nebo jakékoli společné registrace a rezervace systém spuštěný 15. ledna zkrátka neumí, každý se musí k očkování hlásit (nebo být přihlášen svými blízkými) sólově. A nic na tom zatím nemění ani novinka ohlášená ministrem Blatným, díky které budou zvací zprávy k očkování dostávat senioři mimo jiné dle věku.

"Pokud má například manželský pár rozdílné datum narození, což je pravděpodobné, budou manželé pozváni zvlášť," potvrdil na dotaz TN.cz mluvčí Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT) Lukáš Trnka. Právě NAKIT se na vývoji celého systému podílí spolu s dalšími odborníky.

Trnka ovšem jedním dechem dodal, že vývojáři do budoucna počítají s tím, že systém bude párové a skupinové rezervace zvládat. "Jakmile bude vakcín k dispozici víc a rezervační systém bude otevřen pro více lidí, společné rezervace bude umožňovat," slíbil Trnka.

Funkce, která by mohla ulehčit řadě zájemců o vakcínu proti covidu-19 například plánování cesty do očkovacího centra, však podle něj bude dostupná až za delší dobu.

Trnka připomněl, že nyní je v Česku vakcín méně než zájemců o ně. "Ale všichni věříme, že na jaře či v létě bude situace, kdy bude vakcína dostupná pro všechny. A v tu chvíli dávají rezervace pro celou rodinu či manžele smysl," zamyslel se Trnka, který tím zároveň naznačil možný termín spuštění.

Přesné datum na upřesňující dotaz TN.cz nedokázal říct s odkazem na to, že celý systém se stále ladí a prioritu mají jiné věci. Především to, aby se co nejrychleji naočkoval co největší počet virem nejzranitelnějších lidí.

Návod, jak omezení registračního a rezervačního systému obejít, nabídla v týdnu pro TN.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová. "Při registraci jedinec vyplňuje i preferované očkovací místo, při rezervaci, která je druhým krokem, pak může zvolit volný termín. Jedinci (manželé) si tak mohou zvolit sousední termín," uvedla Peterová.

Je ovšem možné, že po aktualizaci systému už tento fígl nebude fungovat. Mimo jiné proto, že Blatný při oznamování novinek uvedl, že krok, v němž si lidé ručně vybírali očkovací místo pro aplikaci vakcíny, z procesu vypadne. A pokud by někdo toto místo chtěl změnit, musí se podle ministrovy prezentace znovu registrovat.

Poslechněte si, jak Blatný novinky popisoval: