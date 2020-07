Zápach a špína! Taková jsou pražská autobusová nádraží

Ročně Prahu navštíví miliony turistů. Jezdí se kochat nádhernou architekturou a památkami. Když přiletí letadlem nebo přijedou vlakem, setkají se s komfortním standardem. To stejné ale nelze říct o autobusových nádražích. Na nich turisty čeká kulturní šok a návrat do minulého století.

Jsou země, které dbají na to, aby první dojem cizinců byl alespoň dobrý. V Praze však turisty na autobusových nádražích uvítá zanedbaný terminál, zápach a ošklivá nemoderní architektura. Člověk by se tu pomalu bál odskočit i na toaletu. Vybrali jsme čtyři autobusová nádraží, která by rozhodně zasloužila změnu.



Autobusové nádraží Černý most

Mnoho lidí si při pohledu na toto autobusové nádraží pomyslí, že se musí jednat o stavbu vybudovanou ještě za socialismu. Lavičky k sezení jsou zohýbané, zničené a hlavně velmi špinavé. Na stanoviště autobusů mimo jiné zatéká, na zemi se tvoří vápenaté usazeniny a u stropu krápníky. Celkové prostředí působí naprosto depresivním dojmem.



Autobusové nádraží Zličín

Rozbité skleněné tabule zastávek a pach moči nevzbuzuje zrovna pozitivní pocity. Atmosféru se snaží zvelebit křoviny, ty ale bývají plné odpadků. Návštěvník v tomto nehezkém prostoru přispívá odhozeným nedopalkem či jiným odpadem, který v důsledku vytváří atmosféru jako z opuštěné zóny u Černobylu.

Autobusové nádraží Na Knížecí

Současný stav je odrazem dlouhodobého přehlížení bezútěšného stavu. Turisty tu děsí špína, bezdomovci i dezolátní stav zastávek. Není divu, že například na lavičkách si zde skoro žádný cestující netroufne sednout.



Autobusové nádraží Roztyly

Dalším ostudným místem je taktéž autobusový terminál a stanice metra. Poškozené zastřešení budovy a popsané zdi lákají k přítomnosti hlavně opilce a narkomany. I když zde proběhla v loňském roce oprava povrchu komunikací, autobusové nádraží by zasloužilo spíše rozsáhlejší modernizaci a častější úklid okolí.



Autobusová nádraží bývají návštěvníkům Prahy hned na očích a měla by město lépe reprezentovat. Zeptali jsme se proto lidí, jestli jim nevadí vzhled a stav terminálů v hlavním městě.



"Je to ostuda, když sem člověk přijede. V dnešní době by si autobusová nádraží zasloužila lepší vzhled,“ říká jeden z cestujících.

Další se přidává s tím, že i když opravy na nádraží proběhnou, nejsou dostatečné. "Nádraží by mohlo být lepší, hlavně modernější. Někde není ani vyřešené sezení pro starší lidi.“

Ani ukazatele prý nejsou přehledné. Když je v Praze někdo poprvé, těžce se orientuje. "Modernizaci by to zasloužilo. Je vidět, že lavičky jsou staré a obouchané. I ukazatele pro lepší přehlednost by to chtělo,“ doplňuje jedna z cestujících na nádraží.

Na stížnosti cestujících zareagoval náměstek pražského primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr. "Na Černém Mostě už letos upravujeme značení, aby byl terminál přehlednější. Instalujeme tam digitální informace pro cestující. Snažíme se dbát i na čištění ploch. Zároveň Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy zpracovává koncepty celého terminálu, aby tam v budoucnu mohla být přivedena i tramvajová trať."

Zanedbaná údržba pražských autobusových nádraží je patrná nejen vizuálně. Mnoho jich volá po modernizaci nebo alespoň částečné rekonstrukci.



"Aktuálně jsme zahájili zpracování projektové dokumentace. Nádraží Na Knížecí se zruší. Plánujeme ho sjednotit se Smíchovským nádražím. Vytvoříme tak moderní terminál, kde bude dálková, příměstská i městská doprava. Výstavba by měla začít v roce 2023-2024,“ říká náměstek primátora pro oblast dopravy.

Některá autobusová nádraží se tedy dočkají alespoň malých oprav, modernizace ale letos nepotká žádné. Budou tedy návštěvníky Prahy strašit dál.

"Na autobusovém nádraží Zličín se chystá rekonstrukce. Zatím je to ale v prvopočátku, teprve vzniká koncepce. Plánuje se tam také výstavba tramvajové trati. Autobusový terminál Roztyly patří k těm menším. Přestupuje tam jen kolem 5 tisíc cestujících. Nic zásadního se rekonstruovat nebude,“ dodává Adam Scheinherr.