Chystáte se do Chorvatska? Reportér popsal, jak to teď vypadá na Jadranu

"Ač ta cesta probíhala klidně a neměli jsme nikde žádné větší zdržení, tak nám nakonec i s přestávkami zabrala nějakých 12 hodin. Bylo to způsobeno i tím, že v Rakousku poměrně hustě pršelo, takže jsme museli jet opatrněji a pomaleji," popisuje pondělní cestu autem z Prahy do Chorvatska reportér TV Nova Ondřej Špalek.

"Co se týče nějakých zdržení na hranicích, které jsme očekávali, ať už to měly být kontroly nebo kolony, tak to se v podstatě vůbec nekonalo. Všude jsme projeli krásně plynule," prozradil. Na hranicích České republiky s Rakouskem je nikdo ani nezastavil, to samé bylo mezi Rakouskem a Slovinskem, kde kontroly evidentně rovněž neprobíhají.

Pouze mezi Slovinskem a Chorvatskem po štábu TV Nova chorvatští policisté chtěli občanky, to ale bylo v podstatě všechno. Na cestě je ale potřeba počítat s poplatky. Už v České republice samozřejmě potřebujete dálniční známku. Potom je potřeba koupit tu rakouskou.

"My jsme ji kupovali v Českých Budějovicích, stála nás necelých 270 korun. V Rakousku jsme platili dvakrát poplatek, když jsme projížděli alpskými tunely. Letos to bylo 15 eur, takže oproti loňskému roku to bylo zdražení zhruba o euro a půl," říká reportér.

"Pak jsme přejížděli do Slovinska, kde se kupuje týdenní dálniční známka, která stojí 15 eur. Ta obvykle lidem nestačí, protože jedou do Chorvatska na déle než sedm dní, a tak musí kupovat známku výrazně dražší. V Chorvatsku se dálnice platí mýtem, my jsme ale jeli cestou, kde jsme platit nemuseli," doplnil reportér.

Jejich zkušební dovolená začala v Plava Laguna na okraji Poreče. "Je to část, kde jsou hotely, občas nějaký obchůdek. Jsou tu i restaurace, které, když jsme včera večer přijeli kolem té půl deváté, tak už byly bohužel zavřené. Takže jsme neměli možnost si dát nikde večeři," konstatoval reportér.



Co se týče turistů, hotel je podle něj docela plný. "Viděli jsme tu i poměrně dost českých aut. Na parkovišti jich stálo minimálně deset, dvanáct," dodal reportér s tím, že má v plánu zajít na nákup a zjistit, jak se od loňského roku vyvinuly v Chorvatsku ceny. Pak se spolu se štábem přesune na ostrov Krk a posléze na jih Chorvatska, aby zjistil, jaká situace tam aktuálně panuje.

"Kdybych nevěděl, že je nějaká pandemie, tak bych to ani nepoznal. Jediné, co je tu jiné, je dezinfekce u vstupů do hotelu a recepční za sklem. Jinak roušku jsem tu na nikom neviděl a lidé jsou celkem v pohodě," popsal situaci na místě reportér a dodal, že počasí na západním pobřeží Istrie zatím není příliš vhodné pro koupání. Teploty se pohybují zatím pouze kolem dvaceti stupňů.





Podívejte se na sestřih z celé cesty do Chorvatska štábu TV Nova: