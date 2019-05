Chystáte se do Thajska? Slavnou pláž Maya Bay zavřeli na další roky

Pokud se chystáte vyrazit na dovolenou do Thajska, vyškrtněte ze svého seznamu nejslavnější a nejoblíbenější pláž světa Maya Bay. Odbor národních parků, ochrany přírody a ochrany rostlin thajského ministerstva životního prostředí ve středu oznámil, že bude pláž uzavřena na další dva roky, informoval bangkokpost.com.

Rozhodnutí padlo poté, co skončilo zkušební uzavření pláže, které započalo v červnu loňského roku. Cílem byla ekologická obnova pláže a provedení různých změn. Teď však experti zjistili, že je na to potřeba delší čas. Zlepšit by se měla i sociální zařízení pro turisty, místa pro kotvení lodí, turistické tabule nebo kanceláře pro zaměstnance.

Maya Bay je ukrytou zátokou na souostroví Phi Phi. Samotná pláž je dlouhá jen 250 metrů a široká 15 metrů. Její návštěvnost se zmnohonásobila po roce 2000, se objevila ve filmu Pláž, ve kterém hrál hollywoodský herec Leonardo DiCaprio. Denně se tu vystřídalo až pět tisíc lidí.

To se však změní. Podle profesora Thona Thamrongnawasawata, mořského biologa z univerzity Kasetsart, bude v hlavní sezóně počet návštěvníků snížen na 2 400 denně. Měly by být zavedeny i různé časové limity. Jako pilotní program pak bude představen on-line rezervační systém.

Uzavření se týká jen pláže Maya Bay. Ostatní ostrovy a pláže národního parku zůstanou lidem přístupné.