Chystáte se k moři? Pojišťovny nabízí krytí proti covidu. VELKÝ PŘEHLED

Allianz

Pojišťovna Allianz v současné době nevede speciální pojištění pro covid-19, zároveň ale na něj pohlíží v cestovním pojištění jako na jiné akutní onemocnění. Hradí tedy náklady související s tímto onemocněním, popřípadě výlohy spojené s předčasným návratem do vlasti.

"Pro Allianz je stále podstatné, jaké je doporučení ze strany ministerstva zahraničí v době vycestování. Pokud turista odjíždí do destinace, která je označena tmavě červeně nebo černě, pak do ní odjíždí s rizikem, že covid mu jako pojistnou událost nebudeme moci uznat a náklady na léčení si proto nebude moci uplatnit z cestovního pojištění. Odjíždí-li do země, která je označena zeleně, oranžově nebo červeně, kryje mu naše cestovní pojištění i náklady na léčbu z důvodu onemocnění covid-19. A to i v případě, že do této země odjede, když je oranžová a ona mu během jeho pobytu mezitím tmavě zčervená," uvedla mluvčí Allianz Marie Petrovová.

Allianz také pojišťuje strornovací poplatky, a to v případě, že klientovi vážný důvod nedovolí vycestovat a zaplacenou cestu musí zrušit. Tím důvodem může být podle pojišťovny také onemocnění covid-19, i u spolucestujícího, a to bez ohledu, do které destinace měl namířeno.

"Cestovní pojištění nadále poskytujeme do všech zemí světa a s výjimkou nákladů v souvislosti s onemocněním covid, hradíme i v rizikových zemích pojištěné náklady. Klientům však doporučujeme sledovat situaci v zemi, kam chtějí cestovat. Některé země jsou aktuálně před kolapsem zdravotnického systému, takže i banální onemocnění může způsobit velké komplikace," dodala Petrovová.

ERV Evropská pojišťovna

Taktéž ERV Evropská pojišťovna kryje rizika spojená s covidem-19 v zahraničí. Pojištění lze sjednat do všech destinací bez ohledu na jejich barevné označení na semaforu ministerstva zahraničí ČR. Výjimkou jsou destinace, do kterých je ministerstvem vydán zákaz cestovat. V rámci léčebných výloh jsou v zeleně označených zemích rizika spojená s onemocněním covid-19 zahrnuta do základního cestovního pojištění, do ostatních zemí je nutné si u pojišťovny sjednat speciální variantu.

Pojišťovna ERV na rozdíl od ostatních pojišťoven ale pohlíží na africké země, které se nachází u středozemního moře, stejně jako na země evropské. Nabízí tak pojištění i pro země mimo Evropskou unii.

"Konkrétně u Egyptu a Tuniska je cena shodná jako pro cesty po geografické Evropě. V naší definici Evropy máme totiž zahrnuty i všechny země na pobřeží Středozemního moře. Pokud se lidé vydají dál do světa, například do Karibiku, je základní cena cestovního pojištění vyšší. To je ale i standardně bez ohledu na covid-19," řekl pro TN.cz Vlastimil Divoký, manažer marketingu a komunikace ERV Evropské pojišťovny.



Kooperativa

Kooperativa se taktéž řídí semaforem ministerstva zdravotnictví a v zemích označených zelenou nebo oranžovou barvou hradí onemocnění covid-19 klientům nad rámec pojistných podmínek automaticky ze standardního pojištění. V případě, že člověk ale cestuje do rizikových zemí, tedy červeně a tmavě červeně označených, musí si sjednat speciální pojištění COVID nebo pojištění Karanténa.

"Pojištění COVID se sjednává s limitem 2 miliony korun a vztahuje se na krátkodobé pobyty v zahraničí, maximálně do 30 dní. Cena po Evropě je 300 korun za osobu a pobyt a 400 korun za osobu a pobyt po celém světě," vysvětlil mluvčí Kooperativy Milan Káňa.

Varianta pojištění "Karanténa" pak kryje nezbytné a přiměřené náklady na stravu, ubytování nebo náhradní dopravu do České republiky z důvodu, že byla člověku kvůli covidu nařízena karanténa. V případě, že člověk nemůže kvůli karanténě odcestovat zpět do Česka, tak Kooperativa hradí 80 procent nákladů.

UNIQA

UNIQA aktuálně poskytuje krytí i pro onemocnění covid-19 ve všech státech světa, není-li omezeno cestování z jiných důvodů, jako jsou nepokoje, válka či vyslovený zákaz ministerstva zahraničí o vycestování. Pojistné krytí zahrnuje jak léčebné výlohy, tak i případnou nezbytnou repatriaci pacienta zpět do České republiky. Náklady na testování koronaviru, které není zdravotně indikováno a nařízeno ošetřujícím lékařem, není však z cestovního pojištění hrazeno.

V případě, že pojištěnec vycestuje s opatřeními do zahraničí a uvízne v karanténě z důvodu pandemie koronaviru a lokálních opatření, tak pojišťovna prodlouží zdarma pojištění všem těm, kdo se nemůže v řádném termínu vrátit do Česka. Cestovní pojištění je platné až do chvíle, kdy návrat bude možný.

Cestovní pojištění se bohužel nevztahuje na ušlou mzdu, a to náklady na ubytování a s ním spojené náklady, náhradní letenky a podobně.

Slavia pojišťovna

I Slavia pojišťovna nově nabízí možnost připojištění nákladů spojených s léčbou covidu-19 v zahraničí či karanténou. "Naše nové připojištění si můžete sjednat do všech zemí, s výjimkou těch, do kterých ministerstvo zdravotnictví zakázalo cestovat a označilo je černě v barevném schématu, takzvaném semaforu. Takto široký rozsah připojištění na našem trhu není obvyklý. Dalším užitečným prvkem je to, že vám kryjeme náklady spojené s léčbou onemocnění COVID-19 až do plného limitu sjednaných léčebných výloh. Záleží tedy jen na klientovi, jakou výši tohoto limitu si zvolí," informoval Ladislav Bělina, produktový ředitel Slavia pojišťovny.



Zájemci zároveň s pojištěním získají automaticky i krytí rizikových sportů, kterými jsou například kiteboarding, kitesurfing, horolezectví, jachting, jízda na vodním skútru a další.

Generali Česká pojišťovna

Generali Česká pojišťovna stejně jako některé jiné zahrnuje do běžného cestovního pojištění i rizika spojená s covidem. Krytí se však vztahuje pouze v případě odcestování do zemí označených na semaforu ministerstva zahraničí zelenou nebo oranžovou barvou a pouze na léčebné výlohy.

Mluvčí Generali Jan Marek však pro TN.cz uvedl, že pojišťovna v současné době pracuje na změnách, které by se měly dotknout právě cestování do zahraničí.

AXA

Stejně tomu je i u pojišťovny AXA. Ta opět kryje léčebné události spojené s onemocněním covid-19 pouze v zelených a oranžových zemích. V případě, že člověk cestuje do rizikovějších zemí, tak si musí připlatit.

Pojišťovna kryje také náklady na ubytování a stravu v rámci nařízené karantény a náklady na návrat domů zpět do Česka. Pojištění kryje i testování na covid-19, pokud je ohroženo zdraví a život člověka. Cestovní pojištění nekryje namátkové testování před odletem a po příletu ani testování, které je potřebné pro případný vstup do země nebo při přicestování zpět do ČR.

"Pojištění storna se nevztahuje na události, které nastaly v důsledku epidemiologické situace v cílové zemi. Z pojištění storna zájezdu nelze hradit poplatky spojené se zrušením této cesty. Je třeba se obrátit na prodejce, případně leteckou společnost, u nichž byly služby cestovního ruchu pořízeny," informuje AXA.

