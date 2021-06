VELKÉ SROVNÁNÍ CEN: Kolik zaplatíte na dovolené za jídlo či pivo?

Pokud bychom zůstali v Evropě, tak už dlouhá léta platí, že mezi Čechy nejnavštěvovanější destinace, kam se vydávají na letní dovolenou, patří Chorvatsko a Itálie. Podle údajů Českého statistického úřadu o cestách delších než čtyři dny strávilo v roce 2019, tedy před vypuknutím pandemie koronaviru, dovolenou v Chorvatsku 740 tisíc Čechů starších 15 let.



Do Itálie vyrazilo v tentýž rok 605 tisíc Čechů. Mezi další velmi oblíbené země patří Bulharsko a Řecko. I když v současné době existuje pestrá nabídka zájezdů od cestovních kanceláři, tak část Čechů stále ráda vyráží do zahraničí vlastním dopravním prostředkem. Člověk má tak více svobody a cestování po vlastní ose přináší mnoho příležitostí.

Jedním z nejčastějších kritérií pro cestování je bezesporu cena dovolené. Ceny základních potravin a služeb se v zahraničí totiž velmi liší.

Chorvatsko

V Chorvatsku se stále platí tamní měnou kunou, v současnosti je kurz 3,40 korun za kunu. Cena základních potravin a služeb je víceméně totožná s cenami v Česku. V případě, že vyrazíte do restaurace a budete si chtít dát něco k jídlu, tak je třeba se připravit na to, že čtyři lidé se navečeří třeba i za 2 tisíce korun, a to zejména v turistických lokalitách.

Co se týče alkoholu, tak pivo stojí v restauraci od 60 korun. V supermarketu ho pořídíte za cenu kolem 20 korun a narazit se dá i na české značky.

Itálie

V Itálii se od roku 1999 platí eurem, je proto důležité mít připravené rozměněné peníze. Ceny jsou v zemi rozkládající se na Apeninském poloostrově o něco vyšší než v Chorvatsku. Drahé jsou pohonné hmoty a základní potraviny jako pečivo či maso. Naopak těstoviny, mléko či víno seženete velmi levně. Draze vyjdou v Itálii také cigarety, přičemž krabička stojí v průměru 130 korun.

Bulharsko

Bulharsku patří v Evropě k těm levnějším zemím. Levně nakoupíte jak základní potraviny, tak i alkohol či pohonné hmoty. V Bulharsku se platí měnou, která se nazývá bulharský lev. Kurz je v současnosti 13,06 korun.

Levněji se najíte třeba i v restauracích, přičemž cenový rozdíl poznáte především na nápojích. Co se týče zeleniny a ovoce, tak ty se v této balkánské zemi pohybují ve stejné cenové relaci jako v Česku.

Řecko

I v Řecku se už platí eurem. Ceny potravin, služeb a ubytování se po celé zemi však výrazně liší. Na venkově zaplatíte méně než při nákupech ve známějších letoviskách. Při nákupech v supermarketech se každopádně připravte na trochu vyšší ceny, než na které jste zvyklí v tuzemsku. Drahé je v Řecku především maso a uzeniny. Levněji poté vychází například olivový olej nebo tamní sýry.

Řecko je navíc skvělou volbou, pokud nechcete zůstat po celou dobu dovolené na jednom místě, ale máte v plánu se podívat i na jiná místa. Pronájem osobního automobilu vás vyjde zhruba na 700 korun na den.