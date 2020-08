Chystáte se k vodě? Tato koupaliště nejsou vhodná k plavání! PŘEHLED

Do Česka dorazila vlna veder a spousta lidí se tak o víkendu vypraví k vodě. Vábí nejen bazény, ale i přírodní koupaliště. Ne všude je ale voda bezpečná ke koupání. Více než desítka testovaných koupališť neodpovídá hygienickým požadavkům, a na některých dokonce platí zákaz koupání.

Ministerstvo zdravotnictví a hygienické stanice provádějí letošní sezónu monitorování téměř na 200 přírodních koupališť. Většina lokalit má vodu kvalitní a vhodnou je koupání (na mapě označeno modrými smajlíky). Bez obav si můžete jít zaplavat například do nádrže v Sezimově Ústí, na dobrovické koupaliště, do vodní nádrže Hracholusky, na Dalešickou přehradu nebo do vodní nádrže Nové Mlýny.

Zhoršená kvalita vody (označeno zelenými smajlíky), ale stále nijak nebezpečná, vás čeká například na koupališti Kdyně, v rybníku Babylon, na Slapech nebo v poděbradském jezeře.

Oranžový smajlík označuje zhoršenou jakost vody a pro citlivější lidi už by vykoupání mohlo mít zdravotní následky. Toto nebezpečí hrozí například na dvou plážích na Lipně, v rybníku Kachlička či na Tyršově přírodním koupališti.

Kvalita vody na přírodních koupalištích

Červení zamračení smajlíci znamenají, že voda neodpovídá hygienickým požadavkům. "Pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, lidi trpící alergií a ty s oslabeným imunitním systémem," varuje ministerstvo zdravotnictví.

Aktuálně se to týká Staňkovského rybníku v Jihočeském kraji, kde sice momentálně voda znečištěná není, ale vzhledem k výsledkům za uplynulé sezóny je souhrně hodnocena jako nevyhovující. Dále se jedná o pláž Horní Planá na Lipně, kde je nadlimitní množství sinic. Koupaliště Chrastava nevyhovuje kvůli mikrobiologickému znečištění a vodní nádrž Brušperk a Těrlická přehrada kvůli přítomnosti cerkárií (larev).

Na některých koupalištích dokonce najdeme i černé smajlíky, které upozorňují, že je voda nebezpečná ke koupání a hrozí akutní poškození zdraví. V těchto místech platí zákaz koupání. Vyhnout byste se proto měli Velkému rybníku na Karlovarsku, vodní nádrži Skalka, rybníku Rosnička, koupališti Chabařovice, rybníku Pod Hradem v Bohušově na Bruntálsku, vodní nádrži Orlík (konkrétně Podolsku) a vodní nádrži Trnávka na Pelhřimovsku.

Ministerstvo zdravotnictví aktualizuje údaje o kvalitě vod v přírodních koupalištích každý týden. Pokud se chcete podívat, jaká panuje situace na konkrétním místě, můžete navštívit webovou stránku koupacivody.cz, kde naleznete interaktivní mapu.