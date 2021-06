Každá země má jiné podmínky! Kde děti potřebují test na covid? PŘEHLED

Testování na covid-19 je teď běžnou součástí každé cesty do zahraničí. Různé jsou ale podmínky, které platí pro nezletilé cestující. Zatímco například do Chorvatska vpustí bez testu děti do 12 let, při cestách do Bulharska jen ty do pěti let.

některých evropských zemí podstoupit mladší děti, pokud jsou v doprovodu dospělé osoby. Na seznamu zemí je třeba Chorvatsko, Bulharsko nebo sousední Slovensko.

Letní dovolená už je za dveřmi a někteří lidé stále neví, zda musí před cestou nechat otestovat i své děti. Ministr zahraničí Jakub Kulhánek na svém twitterovém účtu zveřejnil přehled, jak je to s testy dětí při cestách do zemí, které Češi v létě často navštěvují.

Chorvatsko

Na děti ve věku do 12 let se nově nevztahují žádné podmínky. Starší děti musí při vstupu do země předložit negativní PCR nebo antigenní test, který nesmí být starší než 48 hodin, musí se prokázat potvrzením o prodělání covidu-19 či o očkování.

Bulharsko

Pro vstup do Bulharska dostávají výjimku děti do 5 let. Děti starší 5 let se musí při vstupu do země prokázat negativním PCR nebo antigenní testem, který nesmí být starší než 48 hodin nebo se musí prokázat potvrzením o prodělání covidu-19.

Maďarsko

Test pro cesty do Maďarska nemusí mít děti do 18 let.



Německo

Výjimku z povinnosti předložit testu dostávají při cestě do Německa děti do 6 let. Starší 6 let se prokazují negativním testem nebo potvrzením o prodělání nemoci.

Rakousko

Pro cesty do Rakouska nemusí test podstoupit děti do 10 let. Ostatní děti musí mít s sebou negativní PCR nebo antigenní test či potvrzení o prodělání koronaviru.

Řecko

Děti, které jsou starší než 5 let, se musí prokázat negativním testem nebo potvrzením o prodělání nemoci. Ostatní děti dostávají výjimku a testem se prokazovat nemusí.

Slovensko

Sousední Slovensko promíjí test dětem až do věku 18 let. Při přejezdu hranic je stačí zaregistrovat a vyplnit elektronický formulář.

Slovinsko

Děti mladší 15 let test podstupovat nemusí ani při cestě do Slovinska . Starší se prokazují negativním testem nebo potvrzením o očkování či o prodělání nemoci.

Španělsko

Aktuálně nepotřebují test děti mladší 6 let. Ministerstvo ale na svých stránkách upozorňuje, že podmínky pro cesty do Španělska se celkově mění a nové informace budou k dispozici v pondělí 7. června.

Itálie

Aktuálně nejpřísnější podmínky z turisty oblíbených zemí má Itálie. Tam výjimka z testování platí pouze pro děti mladší dvou let! Itálie navíc vyžaduje test jinak skutečně po všech. Neplatí žádná výjimka pro očkované ani pro ty, kteří prodělali covid.

Mimoevropské destinace

Tunisko vyžaduje negativní PCR test po cestujících starších 12 let. Při cestách do Egypta nemusí PCR test podstupovat děti do 6 let. U cest do Turecka mají vyjímku také děti do 6 let. Spojené arabské emiráty nevyžadují test od dětí do 12 let.

