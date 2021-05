Chystáte se na dovolenou? Tipy, jak se vyhnout riziku nákazy a karanténě

Léto je pomalu za dveřmi, což pro mnoho lidí znamená blížící se dovolenou. Nad pandemií ale svět stále nemá vyhráno, proto, pokud se chystáte do zahraničí, není od věci se seznámit s pravidly bezpečného cestování, aby vám dovolenou nezkazila například karanténa.

Zdá se, že letos pofrčí hlavně zahraniční dovolené. Češi jsou ohledně vývoje pandemie ve světě optimisté a naopak pesimisté, co se týče počasí v tuzemsku. Podle ředitele cestovního portálu Skrz.cz Matěje Dvorského prodeje zahraničních dovolených rostou.

"Vůbec aktuálně nejžádanější destinací je Řecko a Španělsko, kde poptávka vzrostla za posledních 14 dní o stovky procent. Hned za těmito destinacemi se drží každoročně oblíbené Chorvatsko, jehož prodeje vzrostly o 78 procent," uvedl.

I přes příznivý vývoj tu však pandemie stále je. Čeho se vyvarovat při cestě na dovolenou a při samotném pobytu?

Omezte co nejvíce kontakty

Přímý kontakt je vhodný pouze s vašimi nejbližšími. Od ostatních cestujících je lepší si držet odstup, například při kontrole zavazadel na letišti, vstupu do letadla nebo vyzvedávání kufrů. Na palubě letadla je nutné dodržovat pokyny posádky, která dbá na dodržování rozestupů.

Vyhýbat se na dovolené restauracím nebo barům se samozřejmě většině turistů nechce, přesto je dobré si dát pozor na to, zda v podniku dodržují hygienická opatření, anebo jít tam, kde není hlava na hlavě.

Vyhnout se přeplněnému baru se rozhodně vyplatí. V případě nákazy by se totiž vaše dovolená mohla smrsknout na karanténní pobyt v hotelu s rizikem odložení návratu domů.

Online rezervace

Vše, co můžete, si zarezervujte online. Ať už se jedná o stůl v restauraci, prohlídku v muzeu, vstupenku na koncert či jinou akci. Vyhnete se tak frontám a snížíte riziko nákazy. Pokud to jinak nejde, snažte se alespoň zkrátit pobyt ve frontě na minimum.

Dodržujte hygienická opatření

Pravidelné mytí rukou patří mezi základní hygienická pravidla, která byste měli dodržovat, a to nejen kvůli covidu. Neměla by vám chybět ani dezinfekce, antibakteriální ubrousky a samozřejmě ochranné pomůcky na místech, kde jsou vyžadovány.

Není od věci si pořídit nanoroušku, která zajišťuje vysokou ochranu. "Oproti respirátorům jsou lehké, lépe se v nich dýchá, což během horkých letních teplot oceníte nejen při samotné cestě na dovolenou, ale v cílové destinaci při nákupech, návštěvě muzeí a podobných volnočasových aktivitách," vysvětluje Tomáš Mertlík z Batist Medical.

Dobře vybavená lékárnička a pojištění

Při cestě na dovolenou by člověk neměl zapomenout na vhodně vybavenou lékárničku. V té by měly být náplasti, obvazy, dezinfekce, přípravky proti spáleninám od slunce, léky proti žaludečním nevolnostem a bolesti. Před dovolenou si zajistěte pojištění, protože bez něj by se vám návštěva lékaře či nemocnice pěkně prodražila.

Sledujte aktuální opatření

Mějte přehled o opatřeních, která platí při cestování do a z Česka a také v cílové destinaci. Epidemická situace se vyvíjí a pravidla pro vstup se tak stále mění. Potřebné informace naleznete na stránkách ministerstva zahraničních věcí, popřípadě na telefonní lince 222 264 222.