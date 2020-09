Chystáte se na tradiční veletrh For Arch? Připravte se na přísná pravidla

Příští týden se v pražských Letňanech uskuteční největší český veletrh stavebnictví FOR ARCH, který letos proběhne za mimořádných podmínek. Kvůli epidemii koronaviru pořadatelé budou přísně kontrolovat kapacitu návštěvníků. Platí samozřejmě povinnost nošení roušek a dodržování rozestupů.

Tradiční veletrh FOR ARCH v pražských Letňanech je velkou událostí, každoročně se ho zúčastní okolo 70 tisíc návštěvníků. Letos pořadatelé počítají s daleko nižším číslem. Kvůli vládním nařízením je kapacita výrazně omezená - maximální počet návštěvníků po dobu celé akce, která trvá pět dní, by neměl překročit zhruba 31 tisíc.

"Na veletr se vztahuje omezení pro hromadné akce, kde byl počet účastníků stanoven na 500 v každém sektoru, kterých může být pět. Akci jsme tudíž rozdělili do pěti sektorů, kde budeme pomocí systému anonymního sčítání sledovat počet návštěvníků. Ve chvíli, kdy se bude blížit k 500, pracovníci budou návštěvníky odklánět do dalších sektorů," vysvětluje výkonný ředitel veletrhu Martin František Přívětivý.

"Jedním sektorem během dne projde zhruba 1250 návštěvníků. Vezmeme-li v potaz, že sektorů máme pět a veletrh trvá pět dní, dostaneme se letos na přibližně 31 tisíc návštěvníků," uvedl Přívětivý.

Na veletrhu bude podle něj zvýšený počet pracovníků, kteří ohlídají kapacitu v jednotlivých sektorech. "Na akci budeme mít dále zvýšený počet pracovníků, kteří zajistí hygienická opatření, úklid, dezinfekci ploch, kterých se budou dotýkat návštěvníci, atd.," sdělil TN.cz Přívětivý.

V celém areálu platí povinnost nošení roušek, respirátorů či jiných pomůcek, kterými je možné si zakrýt ústa a nos. Pořadatelé doporučují udržovat minimálně dvoumetrové rozestupy, nepodávat si při pozdravu ruce a pravidelně si je dezinfikovat. V celém areálu jsou stojany s antibakteriálními gely. Pokud se někdo nebude cítit dobře, může se obrátit na zdravotnickou službu akce.

Pokud se vystavovatelé rozhodnou, že je akce příliš riskantní a z obavy z nákazy koronavirem už na veletrhu stánek mít nechtějí, musí počítat se storno poplatkem ve výši 100 %. "Stát nám to nezařídil jinak a podle našich ochodních podmínek platí storno poplatek 100 % při zrušení účasti do 10 dnů před začátkem akce," říká Přívětivý.

V praxi to podle něj nicméně funguje jinak. "Veletrh pořádáme už hodně let a ještě hodně let ho pořádat chceme a máme tu omezený počet vystavovatelů. Takže je tu z naší strany snaha a ochota postupovat v těchto případech jinak a domluvit se s vystavovatelem na jiném řešení," vysvětluje Přívětivý.

Aktuální epidemiologická situace vyvolává u pořadatelů velkých akcí obavy. Při malém počtu diváků totiž přijdou o peníze. Více informací se dozvíte v reportáži TV Nova: