Chystáte se po tornádu pomoct na jižní Moravě? Tipy pro dobrovolníky

Lidé na jižní Moravě se stále vypořádávají s následky úderu velmi silného tornáda, které bralo životy a ničilo vše, co mu stálo v cestě. Do odklízení sutin a dalších prací se zapojili dobrovolníci z celé republiky a stále další přijíždí. Jihomoravský kraj a lidé, kteří již na místě pomáhali, proto připravili několik tipů pro ty, co se sem teprve chystají.