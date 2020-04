Chytrá karanténa už je i na Vysočině. Systém funguje už v šesti krajích

Další kraj, Vysočina, se od čtvrtka připojil do systému chytré karantény. Hygienici ve spolupráci s armádou tam budou moci rychleji a přesněji vyhledávat lidi, kteří by mohli být nakažení koronavirem. Systém už funguje i v dalších pěti krajích a experti v něm už nashromáždili data od zhruba 500 nakažených lidí.

Speciální pětičlenný armádní tým, který doplní hygieniky. Chytrá karanténa startuje na Vysočině.

"Tři medici jsou k dispozici pro zabezpečení softwarového vyhledávání kontaktu a evidence,“ uvedl Jiří Kos z krajské hygienické stanice na Vysočině.

"My se vyptáváme, jestli má nějaké příznaky a posíláme ho do karantény na 14 dní,“ řekla armádní pracovnice.

Součástí systému chytré karantény na Vysočině je i odběrový tým složený z armádních specialistů. Potýkají se zde ale s překvapivým problémem. Téměř zde nejsou nově nakažení - objevují se maximálně jeden až dva případy denně, někdy žádný. Systém tak nelze naplno vyzkoušet.

"Zaplať pánbůh, že tady nemáme případy. Je to velké pozitivum. Armádní týmy se mohou sehrát a nebudou v nějaké křeči,“ dodal Kos.

Chytrá karanténa se už používá v pěti krajích. Nový systém je mnohem výkonnější než ten, který hygienici používali dosud.

"Umožňuje zvýšit kapacitu až desetinásobně, a proto na to přecházíme ve všech krajích,“ informoval náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

V systému jsou data od zhruba pěti stovek nakažených. 170 lidí spolu s experty sestavilo i vzpomínkové mapy, do kterých pacient uvádí, kde a s kým byl. To odhalovaní dalších možných nakažených urychluje.

"Jsou mapy, kde je třeba 40 bodů, kde se ten člověk zastavil v uplynulých pěti dnech a tam to má velký význam,“ dodal Prymula.

Všechny kraje by měly do systému chytré karantény přejít do 1. května.