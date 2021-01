Chytrá karanténa nefunguje, tvrdí Kalousek. Přidal vlastní zkušenost

"Malá osobní poznámka k “fungování” chytré karantény: Můj spolupracovník, se kterým jsem trávil mnoho času v kanceláři, byl se silnými příznaky 27.12. pozitivně testován na covid. Je 6.1. a dodnes mu nikdo nezavolal," tvrdí Kalousek v příspěvku na sociálních sítích.

A pokračuje: "Kdyby nás sám všechny neobvolal a my se nezachovali odpovědně, mohli jsme všichni svobodně šířit infekci. To je velká část odpovědi na otázku, proč jsme “best in covid”. Protože neschopná vláda," zlobí se opoziční politik.

"Takhle to z vlastní zkušenosti funguje od května. Jestli jste si toho všiml až nyní, tak mě to moc mrzí. Ale nemůžete se divit, že vládní nařízení nebere nikdo vážně," přidal se ke kritice diskutující Jan Prokeš.

"Děti měly příznaky od 24.12., já s manželem později. Zajistit mezi svátky žádanku o PCR test téměř nemožné, pokud nemáte známé mezi lékaři. 27.12. šel manžel na test, pozitivní výsledek. Do dnešního dne se mně neozvala hygiena," tvrdí Petra Dostálková.

Našly se i hlasy, které systém hájí. "Teď se musím hygieniků zastat. Asi je to místo od místa. Byli jsme s manželem pozitivně testovaní. Manželovi volali ještě ten den a mně druhý. Spíš jsme si říkali, že velký bratr nás vidí nebo co," přiblížila svoji zkušenost Šárka Synková.

Kritiku pro TN.cz důrazně odmítl i mluvčí pražské hygieny Zbyněk Boublík. "Na trasování jsme vyčlenili veškeré personální kapacity, věnují se tomu všichni, kdo mohou. Včetně přesčasů a mimořádných služeb. Lidi jsme například obvolávali do rozumné hodiny i na Štědrý den," uvedl Boublík.

