Chytrá karanténa se rozjela po celém Česku. Lépe dohledá možné nakažené

O systému se začalo poprvé mluvit v polovině března. V polovině dubna chytrá karanténa startovala na jižní Moravě, na zkoušku. Teď se projekt naplno rozjíždí do celé republiky.

„V tuto chvíli máme call centrum. Ten systém je velký krok vpřed, není to jen vzpomínková mapa, je připraven na to, abychom zvládli mnohem více kontaktů než v minulosti,“ vysvětlil epidemiolog Roman Prymula.

Aby se nakažený do chytré karantény zapojil, musí dát hygienikům souhlas. Systém vytvoří vzpomínkovou mapu, kde se infikovaný za posledních 5 dní pohyboval. Pomocí ní pak pracovníci call center na hygienických stanicích obvolávají kontakty nakaženého. Mají na to tři dny, postupně to chtějí zkrátit na hodiny. „Ten systém je úplně nový, sladit tyto komponenty do sebe přinášelo různé komplikace,“ zdůvodnil Roman Prymula.

Do systému jsou zapojeni i zdravotníci a příslušníci armády. Ti pomáhají jednak s dohledáváním kontaktů, a také se samotným odběrem. Podobný systém už funguje v Jižní Koreji nebo Japonsku. „V Koreji i v Číně je to nasazeno masivně, je to i tím, že jsou více poslušní a více řízeni státem,“ vysvětluje bezpečnostní poradce Andor Šandor.

S rychlým vyhledáváním kontaktů pomáhá i aplikace eRouška. Prostřednictvím bluetooth sleduje a ukládá kontakty mezi telefony, které ji mají nainstalovanou.

Koordinátorem pracovní skupiny Karanténa je i epidemiolog Rastislav Maďar. Rozvolňování má jít společně s vývojem epidemiologické situace. Pokud by nakažených skokově přibylo, mohlo by se podle něj opět zpomalit. Otevřené obchody a provozovny by si také dle jeho rady zatím měli nechat ujít ti nejohroženější, tedy chronicky nemocní a senioři. Podívejte se na rozhovor: