Chytrá karanténa v akci: Takhle náročné je odebrat jediný vzorek

Poté co mobilní jednotku informuje dispečer, ihned vyjíždí odběrová sanitka s posádkou na místo. Osádka má běžně 2 členy, skládá se z řidiče a ze sestry. Před odběrem se vojáci oblékají do neprodyšných obleků. Místa, kam by mohl virus proniknout, oblepují lepicí páskou.

Podle vojáků je tohle nejsložitější část procesu. Úkon zabere přes 5 minut. „Máme obleky, ochranné roušky, respirátory, dáme si pláštěnky, brýle, rukavice,“ popisuje David Škarka, zdravotní bratr Armády ČR.

„Musí se dodržet všechny hygienické úkony, aby nedošlo k dekontaminaci,“ vysvětluje Petr Procházka, velitel projekt Chytrá karanténa.

Poté se vojáci odeberou do domu a provedou odběr. Ten pak indikuje záchranná služba v součinnosti s hygienickou stanicí. Vzorek umisťují do sáčku, který vloží do lednice v sanitce a odvezou do laboratoře. Následuje proces dekontaminace. Všechny pomůcky jsou na jedno použití a končí v dekontaminačním sudu. To vyžaduje velkou obezřetnost, aby nedošlo k nákaze.

„Vždycky musíme dělat dva lidé, aby jeden pomáhal a druhý se oblékal,“ popisuje zdravotní bratr. Zároveň vypisují elektronickou žádanku, díky níž test proplatí pojišťovna.

Mobilní odběrová sanitka jezdí nejen za jednotlivci, ale provádí také hromadné odběry například v domovech seniorů. „Záleží na záchranné službě, která nám řekne, kolik odběrů musíme provést,“ vysvětluje Škarka.

V celé republice je připraveno 33 mobilních odběrových týmů, aktuálně jich jezdí o deset méně. Důvodem jsou volné dny a svátky, kdy ani laboratoře, které vzorky zpracovávají nepracují naplno.