Chytrou karanténu má hlídat nový orgán. Ministerstvu pomůže armáda

Nad projektem tzv. chytré karantény má místo ministerstva zdravotnictví dozorovat nový orgán, v České televizi to naznačil vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula. Jeho zřízení projednala Bezpečnostní rada státu, konečné slovo bude mít ale v pondělí vláda. Na provozu chytré karantény by se měly podílet armáda a ministerstvo zdravotnictví.

Prostřednictvím chytré karantény by měli být dohledáváni lidé, s nimiž přišli nakažení koronavirem do styku. Projekt rozjížděla armáda, od května jej ale zajišťuje ministerstvo zdravotnictví. Návrat kontroly chytré karantény pod armádu v neděli naznačili premiér Andrej Babiš i ministr vnitra a vicepremiér Jan Hamáček.

Babiš v neděli ve svém facebookovém vzkazu občanům naznačil, že by projekt mohla opět převzít armáda. Odmítl ale výtky, že by chytrá karanténa nefungovala, jako příklad uvedl dohledání účastníků akce v pražském klubu Techtle Mechtle, kde se nakazilo několik desítek lidí a zhruba 300 skončilo v karanténě. "Hlavní problém je, že máme to decentralizované zdravotnictví," řekl Babiš.

"Vláda to bude řešit, musíme si udělat update, protože jsme to neřešili dlouho. Není to perfektní, děláme na tom, víme, co máme vylepšit," řekl Babiš. "Armáda funguje perfektně, je otázka, jestli by to ani neměli celé znovu řídit, přece jen armáda je armáda a přístup občanů k ní je jiný, než k jiným institucím," dodal Babiš. Předání chytré karantény vojákům ale ministr Adam Vojtěch odmítá s tím, že účast zástupců ministerstva zdravotnictví považuje za klíčovou.

Kompromisem tak má být zřízení nového společného orgánu, který bude nad chytrou karanténou dohlížet. Jeho členy budou zástupci ministerstva zdravotnictví i armády. Ministr vnitra Jan Hamáček, který byl také během nouzového stavu šéfem Ústředního krizového štábu, po jednání Bezpečnostní rady státu potvrdil, že se rada jeho vytvořením zabývala, jeho vznik musí ale posvětit na svém odpoledním jednání vláda.

Kvůli chytré karanténě kritizovala vládu i opozice. "Chytrou karanténu vláda spustila o Velikonocích. Po více než čtvrt roce teď řeší, jak bude organizována. To je tedy vážně "výkon". Směšné, kdyby nešlo o vážnou věc a zdraví lidí. Ministr zdravotnictví měl odejít a Andrej Babiš se zodpovídat z toho, proč je ve vládě takový chaos a bezradnost," napsal na twitteru předseda ODS Petr Fiala.