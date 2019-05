Dražší alkohol i cigarety, vyšší platy: Vláda schválila mnoho změn

Spotřební daně z cigaret a tabáku, včetně zahřívaného, by měly stoupnout příští rok zhruba o deset procent. Rovněž spotřební daň z lihu by měla stoupnout, a to zhruba o 13 procent. Zvýšit by se měla také daň z některých hazardních her. Návrh ministerstva financí v pondělí schválila vláda. Normu musí ještě schválit Parlament a podepsat prezident.



Daňová zátěž u jedné krabičky cigaret by tak mohla podle informací ČTK od tabákových firem stoupnout o 12 až 13 korun. Veřejné rozpočty by podle propočtů ministerstva financí měly změnami získat v letech 2020 a 2021 každoročně přes deset miliard korun.



Ministerstvo již dříve informovalo, že návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, je reakcí na růst dostupnosti návykových látek. Podle úřadu je důsledkem zvyšující se životní úrovně.



Opoziční ODS se zvýšením daní z lihu a tabáku souhlasí. Vláda ANO a ČSSD by ale podle občanských demokratů měla nabídnout například snížení daně z příjmu. TOP 09 se zvyšováním daní nesouhlasí a bude proti návrhu. Obě strany se shodují v tom, že vládě docházejí peníze a snaží se je získat od daňových poplatníků.



Podle ministerstva financí bude růst u minimální sazby 5,4 koruny na krabičku cigaret. U půllitrové lahve čtyřicetiprocentní lihoviny by cena kvůli zvýšení daně stoupla o 9,1 koruny, oznámila Unie výrobců a dovozců lihovin (UVDL). Podle dřívějšího vyjádření výrobců lihovin a tabáku i sázkových kanceláří povede zvýšení daní k rozšíření černého trhu a zdražování.

V případě hazardních her ministerstvo plánuje zvýšit sazbu u kurzových sázek, tombol, turnajů malého rozsahu a tzv. totalizátorových her, z 23 na 25 procent. U totalizátorové hry je výhra podmíněna uhodnutím sázkové příležitosti, tedy například sportovního výsledku nebo veřejné události. U loterií, bing a živých her ministerstvo navrhuje růst z 23 procent na 30 procent.



V současnosti je sazba daně 23 procent pro všechny druhy hazardních her kromě technických a 35 procent pro technické hry. Daň pro technické hry ministerstvo nemění. Mezi technické hry patří například výherní automaty, videoterminály a podobné přístroje.

Norma má také zrušit osvobození zemního plynu používaného k výrobě tepla v domovních kotelnách od daně. Domovní kotelnou se rozumí decentralizovaný zdroj tepla umístěný v bytovém domě. Domovní kotelna může, kromě domu, ve kterém je umístěna, dodávat teplo i do jiných bytových domů. Zároveň ale podle ministerstva zůstane možnost osvobození zemního plynu od daně pro výrobu tepla v domácnostech.



Vláda podporuje nulovou toleranci alkoholu u řidičů



Kvůli záporným dopadům na bezpečnost silničního provozu vláda v pondělí odmítla návrh poslanců opoziční ODS na toleranci 0,5 promile alkoholu u řidičů. O předloze rozhodnou zákonodárci. Občanští demokraté poukazují na to, že určitá tolerance alkoholu u řidičů je ve většině států Evropské unie běžná. Půl promile odpovídá zhruba dvěma vypitým decilitrům vína nebo dvěma desetistupňovým pivům.

Alkohol za volant nepat, shodla se vlda. Ve snmovn budu hjit nulovou toleranci. Riziko nehody je u pi 0,5 promile alkoholu zhruba dvakrt vy ne bez nj. Nam clem mus bt sniovat poet nehod, vetn tch smrtelnch. Alkoholem se k tomu jist nedobereme. — Vladimr Kremlk (@KremlikVladimir) 27. kvtna 2019



"Je prokázáno, že řidič pod vlivem alkoholu v navrhovaném množství, tedy až 0,5 promile, ohrožuje kromě svého zdraví, života a majetku rovněž i zdraví, život a majetek ostatních účastníků silničního provozu včetně cyklistů a chodců," stálo v předběžném stanovisku kabinetu, které dostanou zákonodárci.

Podklady poukázaly i na vyšší riziko nehod s ohledem na horší zrakové vnímání a schopnost vnímat překážky a bezpečně a včas na ně reagovat. Upozornily také na statistiky, podle nichž za posledních sedm let zavinili řidiči s hladinou alkoholu do 0,5 promile 1461 nehod se zraněním. "Přitom došlo k usmrcení 58 osob, těžkému zranění 228 osob a lehkému zranění 1567 osob. Ekonomická ztráta dosáhla minimálně 3,6 miliardy korun," stojí ve zprávě vlády.



Předkladatelé z řad ODS uvádějí, že z členských zemí unie je vedle Česka nulová tolerance alkoholu u řidičů uzákoněna už jen na Slovensku, v Maďarsku a v Rumunsku. "Tolerance 0,5 promile alkoholu za volantem existuje ve většině západních zemí Evropy, kam historicky i kulturně patříme. Lidé v České republice jsou stejně zodpovědní a rozumní jako v zahraničí, proto navrhujeme, aby stejná tolerance platila i u nás," uvedl v tiskové zprávě předseda ODS Petr Fiala.



Ze statistik podle Fialy plyne, že v zemích, které určitou míru alkoholu povolují, není situace horší, ale provoz je naopak bezpečnější než v zemích s nulovou tolerancí.

