Čína slibuje vakcínu proti Covid-19 do konce roku. Testuje hned čtyři

Čínská vakcína proti Covid-19 by měla být k dispozici koncem tohoto roku. V závěrečné fázi klinických studií jsou aktuálně čtyři vakcíny a podle informací čínských vědců vše probíhá hladce. Do oběhu by se lék měl dostat v průběhu listopadu nebo prosince. Ekonom Štěpán Křeček očekává, že vakcína pozmění situaci na trhu.