Čína podle zpravodajských služeb ničila důkazy o koronaviru

Zpravodajské služby pěti západních států tvrdí, že Čína zamlčovala a ničila důkazy o novém koronaviru. Podle agentů Kanady, Velké Británie, Spojených států, Nového Zélandu a Austrálie Peking ohrozil ostatní země umlčováním svých doktorů a vědců. Zároveň tajné služby viní Čínu z neposkytnutí vzorků zahraničním vědcům pracujícím na vakcíně. Čína prý také více než měsíc a půl tajila, že vir se přenáší z člověka na člověka.

"Myslím, že když se pět takových států sejde, že je potřeba jejich výsledky brát relevantně. Bude zajímavé sledovat, jak Čína zareaguje. Ta to nepřijme, to je jasné. To, že to takhle zveřejnili, tak to má nějaký politický cíl, to si neříkejme a nenalhávejme," zhodnotil bezpečnostní expert Andor Šándor.

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo tvrdí, že existuje velké množství důkazů o tom, že koronavirus unikl z laboratoře v čínském Wu-chanu. Na otázku, zda se mohlo jednat o úmysl, odmítl odpovědět.

Tisíc strážníků povolala do ulic newyorská policie. Mají dohlížet na dodržování nařízených rozestupů. Starosta New Yorku se obává, že kvůli sluníčku a rostoucím teplotám je obyvatelé dodržovat nebudou. Stát New York je jednoznačně nejvíc zasaženým státem USA.

Každým dnem rekordně přibývají počty nakažených v Rusku. Země jich eviduje už přes 130 tisíc. V řadě ruských měst vojáci dezinfikují veřejné prostory a zejména památníky. Kvůli blížícímu se výročí konce druhé světové války se očekává, že k nim hlavně politici budou chodit klást květiny. Tradiční vojenskou přehlídku už dřív Vladimir Putin zrušil.

Opačná situace je v Bělorusku. Prezident Alexandr Lukašenko uvedl, že je rozhodnutý přehlídku v Minsku uspořádat. Přestože tam počty nakažených stále přibývají, země žádná opatření nezavadí.