Čína prahne po vepřovém mase, Čechům silně podražily řízky!

Vepřové maso je nejdražší v historii a může za to prasečí mor z Číny. Řada prasat pak musela na porážku. A právě nedostatek vlastního vepřového řeší Čína dovozem z Evropy, kde je ho teď málo. Kdo si zvykl na to, že koupí maso za přijatelnou cenu, má smůlu. Například kilogram vepřové pečeně teď stojí v průměru 145 korun.

Ceny vepřového masa rostou už od minulého roku, teď se ale dostaly na své maximum. "V případě třeba vepřové kýty bez kosti je cena v současné době zhruba o 50 procent vyšší, než byla v roce 2010," srovnal ekonom Lukáš Kovanda.



V roce 2011, kdy stálo kilo vepřové kýty bez kosti 103 korun, jste si z něj udělali šest 150 gramových řízků a jeden poloviční. Dnes si za stejnou cenu uděláte o dva řízky méně.



Maso na 150gramový řízek před deseti lety vyšlo na 15 korun. Teď za něj dáte o sedm korun více. "Pokud by tedy došlo k tomu, že se ta nákaza opět rozšíří v Číně a i do dalších zemí, tak opravdu dojde k tomu, že poroste cena masa," ujistil Kovanda.



Česku se navíc nedaří zvyšovat soběstačnost v živočišné produkci. Jen pro porovnání - v roce 1990 se v České republice odchovalo téměř pět milionů prasat. V roce 2019 to bylo už jen něco málo přes 1,5 milionu.

Anketa Omezujete kvůli cenám spotřebu vepřového? Ano, dost to na mě dolehlo 67 2 hlasy Ne, řízku se nevzdám! 33 1 hlas Hlasovalo 3 lidí.

O přežití bojují hlavně rodinné malochovy. Ty totiž nedosáhnou na řadu dotací od státu. "Nemáme na to kapacitu, abychom tohle dokázali zprocesovat. Ty velký podniky na to mají své oddělení," vysvětlil chovatel.



Řada malochovů se tak rozhodla od chovu prasat upustit. I to má ale dopady na cenu vepřového. "Jestliže se snižuje nabídka v České republice, tak to pochopitelně vede k cenovému tlaku na růst cen, a to pochopitelně přispívá k tomu, že vepřové tak citelně zdražuje," řekl ekonom.



Vepřové maso je přitom mezi Čechy nejoblíbenější. Každý z nás ho sní v průměru 42 kilogramů ročně. "Prasata od nás odebírá téměř půl vesnice, rádi se k nám vracejí. Jsme rodinná farma, takže ty zvířata jsou součástí nás. Kdežto ten průmyslový chov, tam je to prostě jako na páse," vyložil chovatel.



Jenže maso z velkochovů často míří za hranice, nejčastěji na Slovensko. Až 50 procent vepřového se pak do Čech dováží ze zahraničí, a to především z Německa, Španělska nebo Polska.