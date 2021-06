Čína slaví další úspěch. K nové vesmírné stanici míří první lidé

Čína vyslala do vesmíru trojici kosmonautů, kteří by měli poprvé navštívit čínskou vesmírnou stanici. Dva vesmírní veteráni a jeden nováček by měli v modulu Tchien-che strávit celkem tři měsíce. Kromě přípravy modulu na další rozšíření stanice by se také mohli podívat do volného prostoru.