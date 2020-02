Čína vydala pravidla pro pohřby obětí. Pozůstalí se nestíhají rozloučit

Čína v úterý potvrdila už 425 obětí koronaviru. Vláda stanovila určitá pravidla, která lidé musejí při pohřbívání dodržovat. Pohřby se například konají jen v malém okruhu lidí, takže ostatní příbuzní se na ně nedostanou. Musejí být rychlé a oběti by měly být zpopelněny. Tělo mrtvého také nesmí být přemístěno do jiné oblasti, než ve které zemřel.

Dát poslední sbohem a uspořádat pohřeb svému příbuznému by si všichni v Číně moc přáli. Bohužel to kvůli koronaviru není možné. Smutečního obřadu se může totiž zúčastnit jen velmi málo lidí. Další členové rodiny tak mají smůlu. Vláda nařízeními chce zamezit shromažďování větších skupin lidí a případnému šíření nákazy.

Pohřeb by měl být také jednoduchý a rychlý, uvedl Dailymail. Oběti koronaviru musejí být zpopelněny okamžitě po úmrtí. Jejich těla nesmějí být převážena do jiných oblastí. Musejí tak zůstat tam, kde zemřeli. Při manipulaci s tělem by měli zaměstnanci pohřebního ústavu nosit také ochranné obleky. A preventivně si měřit teplotu.

Ministerstvo pro občanské záležitosti nedoporučuje ani pořádat svatby. Provincie Chu-pej, kde epidemie vypukla, dokonce zakázalo registraci manželství až do odvolání. Lidé by měli také zvážit návrat do práce po svátcích čínského nového roku. Některá města dokonce prodloužila prázdniny studentům na školách a univerzitách.

Koronaviru už podlehlo 427 lidí a 20 438 jich onemocnělo. Úterý se stalo podle Číny nejhorším dnem, co se týče počtu obětí. Za čtyřiadvacet hodin zemřelo 64 lidí. Počet se může ještě stále zvýšit. Více v reportáži: