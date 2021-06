Čína vyšle do vesmíru loď s třemi muži. Na stanici budou tři měsíce

Čína v noci ze středy na čtvrtek vypraví na svoji vesmírnou stanici tři muže. Ti odstartují po půlnoci z pouště Gobi, která se nachází na severu země. Na stanici budou celé tři měsíce a v rámci mise připraví modul na jeho budoucí rozšíření. Současně by také měli několikrát ze stanice vystoupit do kosmu.

Čínská raketa odstartuje ve čtvrtek po půlnoci do vesmíru. Na palubě se do kosmu vydají tři muži, kteří by měli na vesmírné stanici strávit tři měsíce. Informace zveřejnila Čínská národní vesmírná agentura (CNSA). Raketa odstartuje k čínskému modulu z pouště Gobi, která se nachází na severu země.

Mise je podle čínských médií první ze čtyř plánovaných misí a představuje velký milník v čínském vesmírném programu. V uplynulých měsících se Číně podařilo v prosinci úspěšně přistát s průzkumným vozítkem na Měsíci a s druhým průzkumným vozítkem přistála Čína na Marsu v květnu.

Posádku tří mužů povede Nie Haisheng, který je nejstarším členem týmu. Půjde už o Haishengovu třetí cestu do vesmíru. Do kosmu se vydal už v roce 2005 a 2013. Astronauti budou během svého pobytu na vesmírné stanici připravovat vše k tomu, aby v budoucnu mohlo dojít k jejímu rozšíření. Současně v rámci své mise provedou dva výstupy do kosmu, aby na vesmírnou stanici nainstalovali vybavení.