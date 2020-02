Lékař, který varoval před virem už loni, na něj zemřel. "Pohřbili" ho 2krát

Lékař Li Wenliang je podle lidu hrdina. Nebál se veřejně vystoupit a promluvit o koronaviru i přesto, že byl za to v prosinci loňského roku vyšetřován policií. Veřejnost to velmi pobouřilo. Začala také posílat vládě přes sociální sítě negativní vzkazy. Podle Amnesty International (AI) bylo jednání policie porušením lidských práv, uvedl portál CNN.

"Případ Li Wenlianga je tragickou připomínkou toho, jak jsou čínské orgány zaujaté, co se týče zachování stability, a potlačují zásadní informace o záležitostech veřejného zájmu," uvedl ředitel AI pro východní a jihovýchodní Asii a Pacifik Nicholas Bequelin. Dále dodal, že se musí Čína z toho případu poučit do budoucna. "Nikdo by neměl čelit obtěžování nebo sankcím za to, že bude veřejně mluvit o nebezpečích, jenom proto, že by to mohlo ztrapnit vládu," dodal.

Wenliang zemřel v pátek dvě minuty před třetí hodinou ranní. O jeho smrti však informovala čínská média už o den dříve. Poté se ale ukázalo, že je lékař stále naživu a je v kritickém stavu. Média i organizace proto začaly mazat své příspěvky o tragické smrti na sociálních sítích. O pár hodin později se bohužel zpráva objevila znovu, tentokrát byla pravdivá.

Po ní začali lidé posílat kondolence a mrzelo je, že se lékaře nepodařilo zachránit. Mezi nimi je i čínský velvyslanec ve Spojených státech Cui Tiankai. "Byl to velmi oddaný lékař. Jsme mu vděční za to, co udělal pro naše společné úsilí v boji proti koronaviru," řekl. Je jedním z mála úředníků, kteří se ke smrti vyjádřili.

Podívejte se na záběry druhé nemocnice ve Wu-chanu, která bude otevřena: