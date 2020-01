Číňané věří v záchranu, do boje proti smrtícímu viru vyrazila jejich legenda!

Wu-chan teď připomíná město duchů a vydat by se do něj chtěl jen málokdo. Čtyřiaosmdesátiletý specialista na onemocnění dýchacích cest Čung Nan-šan ale nasedl na rychlovlak, aby se do virem zmítaného velkoměsta dostal co nejdřív. "Stále o tom viru nevíme dost. Můžeme jen říct, že jde o nový koronavirus a že symptomy jsou podobné jako u SARS," vysvětlil Nan-šan.

A byl to právě on, kdo v pondělí potvrdil, že se virus může šířit i mezi lidmi. "Je velmi pravděpodobné, že virus na člověka přenesla divoká zvířata. Místní úřady uzavřely místa, kde se taková zvířata prodávala. Ale teď pozorujeme případy, kdy se virus přenesl z člověka na člověka. Měli bychom tedy být hodně ostražití," doplnil specialista.

Čínská média o něm píší jako o hrdinovi, který se vrací do boje proti nebezpečnému viru. "Musíme najít způsoby, jak ho potlačit rychle a omezit počet nakažených. Při přenosu se virus přizpůsobuje lidskému tělu a stává se nebezpečnějším," prohlásil Nan-šan.

V roce 2003 sehrál Nan-šan významnou roli při epidemii SARS, která nejvíce zasáhla provincii Kuang-tung. Upozornil tehdy na nesprávné závěry výzkumu čínských vědců a v televizním rozhovoru přiznal, že Čína nemá šíření nemoci pod kontrolou. Teď ale tvrdí, že čínská vláda o novém viru informuje otevřeně a pravdivě.

"Nový koronavirus se právě začal šířit. Má teď vzestupnou tendenci. Ve srovnání s nejhorší fází šíření viru SARS není ani tak nakažlivý, ani tak nebezpečný. Uvidíme, jak se bude vyvíjet," dodal Nan-šan. Virus SARS si v roce 2003 vyžádal 774 obětí. Nakazilo se jím přes 8000 lidí v 17 zemích. Od roku 2004 se znovu neobjevil.