Čínská raketa padá zpět k Zemi, není jasné, kde její trosky skončí

Původně bylo plánováno, že hlavní stupeň rakety se zřítí do oceánu, nyní se ale experti obávají, že by trosky mohly zasypat i obydlené oblasti. A to už v několika příštích dnech, píše britský Daily Mail.

Podle astronoma Jonathana McDowella, který sleduje objekty obíhající kolem Země, raketa sleduje dráhu, která ji zanáší od New Yorku, Madridu či Pekingu na severu až po Chile a Wellington na Novém Zélandu na jihu.

Trosky rakety by mohly dopadnout kdekoli v tomto širokém pásu, který zahrnuje obydlené i neobydlené oblasti a také oceány. Většina materiálu by ale měla při opětovném vstupu rakety shořet ještě v atmosféře. Aktuálně se přibližně třicetimetrová raketa pohybuje rychlostí přes šest kilometrů za sekundu, píše Daily Mail.

Čínská raketa s modulem vesmírné stanice, který má v budoucnu sloužit jako ubikace pro tři astronauty, odstartovala minulý čtvrtek. Peking plánuje, že vesmírná stanice nazvaná Nebeský palác bude kompletní do konce roku 2022.

Čína raketu Dlouhý pochod 5b vypustila už loni v květnu v rámci testů mise, jejímž cílem je dostat člověka na Měsíc. I tehdy se její části nekontrolovaně zřítily zpět do atmosféry a dopadly u západního pobřeží Afriky.

