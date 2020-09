Čísla o koronaviru trochu jinak: Podívejte se na situaci v dubnu a teď

Koronavirová situace v Česku je podle vlády vážná, na středečním mimořádném jednání by měli ministři projednat vyhlášení nouzového stavu, obě strany koalice nicméně již ohlásily, že souhlasí. Někteří lidé si myslí, že je u nás vyvolávána panika, některé statistiky totiž neukazují, že by se situace zhoršovala.

V nedávné době jsme se setkali s rekordními počty nově potvrzených případů denně, výrazně tak narůstal i aktuální počet pacientů s prokázaným onemocněním Covid-19. Vláda mluví o velmi vážné situaci.

Někteří ale poukazují na to, že ne všechny grafy mluví o zhoršování. Počet nově potvrzených případů úzce souvisí s množstvím provedených testů.

Příkladem je křivka, která popisuje vývoj podílu hospitalizovaných s laboratorně potvrzenou nákazou Covid‑19 na celkovém počtu nakažených s aktuálně aktivním onemocněním Covid‑19.

Data ukazují oproti první vlně koronaviru výrazně nižší hodnoty, což znamená, že i když máme větší množství potvrzených případů, mnoho z nich zažívá lehčí průběh onemocnění a nemusí do nemocnice.

Podle dalších grafů ministerstva zdravotnictví je nutné přihlédnout k tomu, že i když je podíl hospitalizovaných vůči aktivním případům nižší, celkový počet lidí, kteří potřebují nějakou formu lékařské pomoci, je nyní vyšší.

Počet hospitalizovaných v souvislosti s koronavirem:

Například 8. dubna bylo hospitalizováno 422 lidí, v neděli 27. září to bylo 820 lidí. Podobně je na tom i množství závažných případů. V dubnu bylo hospitalizováno maximálně 100 lidí v těžkém stavu nebo s vysoce intenzivní péčí, v září to pak bylo 187 lidí. Nutno podotknout, že s narůstajícím počtem hospitalizací roste také počet lidí, kteří byli vyléčeni nebo propuštěni do domácí izolace.

Právě možné přetížení nemocnic je jednou z obav kvůli rostoucímu počtu hospitalizovaných, i když klesá podíl vůči potvrzeným případům. Dalším problémem je pak šíření koronaviru mezi zdravotníky. Těch je aktuálně pozitivních téměř 1700, odbory proto varují, že kvůli snížení rizika bude nutné omezit zbytnou péči. Více se dočtete zde.

Dalším výrazným ukazatelem průběhu onemocnění Covid-19 je také například smrtnost. I přesto, že počet úmrtí narostl, je smrtnost v Česku jedna z nejnižších v Evropě. Smrtnost udává podíl zemřelých ze skupiny nakažených. V České republice se na konci září pohybovala dokonce pod jedním procentem, uprostřed dubna to bylo pro srovnání přes dvě a půl procenta, na začátku června dokonce přes tři procenta.

V Česku roste počet provedených testů, přibývá tak i potvrzených případů, kdy infikovaní mají lehčí průběh či nevykazují žádné příznaky.

Neznamená to ale nutně, že klesá počet lidí, kteří v souvislosti s koronavirem zemřeli. Pro srovnání v týdnu od 7. 4. do 13. 4. zemřelo v Česku v souvislosti s Covid-19 75 lidí, v týdnu od 21. 9. do 27. 9. zemřelo přes 90 lidí.

S počtem denně provedených testů a odhalených případů se výrazně měnila i epidemiologická situace v jednotlivých krajích.