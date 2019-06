Čisté Ústí dlouho nevydrželo! Odpadky znovu končí na ulici

"Přesně před rokem se tady střídal jeden kamion za druhým a odvážel odsud tuny a tuny odpadu a tohle je výsledek. Dnes je 21.června a odpad je tady znova," komentoval nepořádek reportér T V Nova Martin Kočárek.

Z oken se sem vyhazují nejenom odpadky, ale i splašky a výkaly. Ve většině domů totiž neteče ani studená voda. Po celém dvoře je tak cítit zápach. "Lítá sem všechno možný...Já to dělám taky. Kam to mám házet, když se to do popelnice nevejde?" přiznal jeden z místních obyvatelů.

Magistrát za likvidaci zaplatil tři a půl milionu. A teď bude všechny náklady vymáhat po majitelích domů. Ti jsou podle magistrátu za své nájemníky zodpovědní.

Všichni už dostali předžalobní výzvu a mají čas zaplatit, pokud to neudělají, město chce peníze vymáhat soudní cestou.