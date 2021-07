Cisterna plná cementu skončila na střeše, materiál je nutné přečerpat

U Heřmanova Městce na Chrudimsku se krátce po poledni převrátila cisterna plná cementu. Podle policie jel její šofér příliš rychle. Materiál se bude muset přečerpat do jiného vozidla.

Řidič projížděl kruhovým objezdem a vzápětí se mu podařil kaskadérský kousek. Vyjel ze silnice, kde byl hluboký příkop, těžké vozidlo skončilo rovnou koly vzhůru.

Cisterna byla plná, uvnitř bylo 31 tun cementu. Než těžká technika postaví soupravu na kola, bude nutné materiál přeložit.

Boční dveře nešlo otevřít. Jako první u nehody zastavila sanitka z Pardubic. "Díky tomu, že byl připoutaný, tak vlastně byl usazený v sedadle, podařilo se mu odpoutat a následně jsme ho druhou stranou, která nebyla zavalená, vytáhli ven," popsal řidič sanitky Jan Doucha.

Muž cestoval sám a pomoc záchranářů nepotřeboval. Řidič je relativně v pořádku, utrpěl pouze lehký šok.

Silniční tah z Chrudimi na Čáslav je velmi frekventovaný, na řízení dopravy bylo potřeba dost hasičů. Řidič pod vlivem alkoholu nebyl, podle policie je předběžnou příčinou nehody nepřiměřená rychlost. "Prostě si nadjíždím, hodně to vytahuju, no a nevím, co se stalo," uvedl řidič cisterny.

Došlo k poškození vozidla, krajnice vozovky a veřejného osvětlení. Hlavně na nákladním autě půjde škoda do statisíců korun.